Foto: Skok v kopalke, Božičkove kape na glave in greeeemooo!

Tek za dober namen po madžarski prestolnici

11. december 2017 ob 14:57

Budimpešta - MMC RTV SLO

Decembra praktično na vsakem koraku prirejajo takšna in drugačna druženja ljudi, oblečenih v Božičke. Minuli konec tedna je mrgolelo t. i. Božičkovih tekov, eden pa je še posebej izstopal: po Budimpešti so tekli napol goli.

Gre za dobrodelni projekt, ki ga vsako leto v decembru pripravljajo že več let in vsakič se ga udeleži več tekačev, ki tako zbirajo denar za različne dobrodelne namene, ob tem pa se še malo razmigajo. Pogoj za sodelovanje je zgolj prava oprava: vsi tekači morajo namreč nositi Božičkoove kape in spodnje (ali kratke) hlače, ki se jih omenjeni dobri mož ne bi sramoval - zaželena je tipično praznična, rdeča barva.

Budimpeški polgoli tek Božićkov se sicer zgleduje po podoben teku, ki si ga je izmislila skupina petih prijateljev leta 2000 v Bostonu. Ti so se sklenili malce pošaliti z vnetimi nakupovalci in so po priljubljeni nakupovalni ulici Newbury Street tekli, oblečeni zgolj v miniaturne kopalke, Božičkova brado in kapo. Kmalu se je tek razširil še v nekaj drugih mest v Severni Ameriki, pa tudi v Evropo.

