Foto: Smučarski spektakel med koli, kjer redki ostanejo na nogah

Smučanje na nostalgičen način

14. januar 2018 ob 15:57

Krün - MMC RTV SLO

Medtem ko so vsi ljubitelji smučanja v soboto z zanimanjem spremljali smukaški praznik v Wengnu, je nekaj deset smučarjev uprizorilo nostalgičen smučarski spektakel v nemškem Krünu.

Izredno zahteven teren v Wengnu obvladajo le najboljši, a tudi smučarji v Nemčiji so bili pred težkim izzivom. Smučali so na starinski način, nadeli so si lesene smuči, pa tudi starinska oblačila, da bi čim bolj pričarali duha tistega časa. Dogodek po imenu Nostalski je pritegnil veliko tekmovalcev in tudi navijačev, ki so jih spodbujali ob progi.

Smučarji so se neustrašno spustili po smučarskih strminah, številni med njimi so pristali na zadnjici, a to jih ni ustavilo. Proga je ponujala še vmesno postojanko, kjer so se lahko okrepčali z žganjem.

Tudi v San Bernardinu v Švici so soboto izkoristili za skok v preteklost, uprizorili so dirko motornih sani, katerih starost sega od l. 1920 do l. 1985. Dogodek AlpenKnattern organizirajo od leta 1969.

Fotoutrinke z obeh dogodkov si lahko pogledate spodaj.

D. S., foto: EPA