Foto: Vatikanske jaslice vzbujajo pozornost - narejene so iz peska

Na razstavi 126 jaslic, med njimi tudi slovenske

10. december 2018

Vatikan

Na Trgu svetega Petra pozornost vzbujajo velike jaslice, ki so jih izdelali iz okoli 720 ton peska. Mednarodna ekipa je jaslice oblikovala 15 dni.

"Pesek, skromen material, kaže na preprostost, majhnost in ranljivost, v katerih se je pokazal Bog ob rojstvu Jezusa," je povedal papež Frančišek na sprejemu predstavnikov skupnosti, ki so darovale pesek in drevo. "Majhnost je morda v nasprotju z božanskostjo, vendar pa ni tako, saj je majhnost svoboda," je poudaril po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Dež jaslicam ne bo škodoval, nevarnejši je veter: "Večina ljudi ne ve, da jim dež ne bo škodoval. Navaden dež ne vpliva nanje. Nevarnejši je veter. Če bi bilo dalj časa vetrovno, bi veter jaslice uničil veliko hitreje kot na primer dež," je povedal Richard Varano, kipar in vodja projekta Sand Nativity 2018.

Lesene jaslice iz Slovenije

V Vatikanu pa je na ogled tudi znamenita razstava 100 jaslic, ki že štiri desetletja Rimljanom in obiskovalcem predstavlja bogato jasličarsko tradicijo z vsega sveta. Med 126 razstavljenimi jaslicami umetninami je tudi letos ena slovenska. Povsem lesene jaslice je izdelal Jožef Žlaus iz Globoč pri Vojniku.

Na Trgu svetega Petra pa so postavili tudi božično drevo, visoko 21 metrov. Posekali so ga na planoti Cansiglio v Furlaniji - Julijski krajini, kjer je konec oktobra in v začetku novembra pustošilo hudo neurje.

Jaslice in smreka bosta na Trgu sv. Petra do 13. januarja.

