Foto: Vstopite na prizorišče najslikovitejših iger na svetu

Največ medalj osvojili Kirgizi

8. september 2018 ob 16:33

Čoloponata - MMC RTV SLO

Svetovne igre nomadov v Kirgiziji ostajajo v senci preostalih športnih dogodkov, pa čeprav gre za dogodek, s katerega prihajajo najslikovitejši fotoutrinki.

Poleg tega je pomen iger zelo poučen, saj ponuja skok v zgodovino – poslanstvo iger je, da spodbuja oživljanje in ohranjanje zgodovinske dediščine nomadskih ljudstev.

Gre za tekmovanje športnikov iz držav z nomadsko in pastirsko tradicijo, tekmujejo v 37 različnih disciplinah, od lokostrelstva do jezdenja ali rokoborbe ... Poleg tega je program zelo raznolik, nastopajoči se od prizorišča do prizorišča sprehajajo v tradicionalnih oblačilih, najzanimivejše kostume pa so predstavili na modni reviji.

Na igrah, katerih proračun je znašal 4,3 milijona dolarjev, je letos tekmovalo 1.986 tekmovalcev iz 80 držav. Največ medalj so osvojili gostitelji iger Kirgizi - 40 zlatih, 32 srebrnih in 31 bronastih. Kubatek Boronov, premier Kirgizije, je igre označil za zelo uspešne, izpostavil pa je, da so igre prispevale k enotnosti in solidarnosti ljudi.

Kirgizija je tre igre gostila tretji, naslednje igre bodo potekale leta 2020 v Turčiji.

D. S., foto: EPA