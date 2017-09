Gambija. Zambija. Nambija? Trump ustvaril novo državo.

Spodrsljaj sprožil poplavo tvitov

21. september 2017 ob 09:41

New York

Ameriški predsednik Donald Trump si je med kosilom z afriškimi voditelji privoščil spodrsljaj, ko je govoril o neobstoječi državi Nambija - in to kar dvakrat.

Trump je med zasedanjem Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku sprejel voditelje afriških držav in v sedemminutnem govoru našteval nekatere njihove dosežke. "V Gvineji in Nigeriji ste se borili z hudim izbruhom ebole. Zdravstveni sistem Nambije pa postaja vse bolj samozadosten," je izjavil Trump. Prvič je Nambijo omenil med pozdravnim govorom, ko je našteval predstavnike vseh prisotnih držav.

Seveda njegov spodrsljaj ni ostal neopažen in na družbenih omrežjih so se začele vsuvati objave, v katerih so uporabniki duhovito komentirali Trumpovo novo pogruntavščino, piše Wall Street Journal. Prišlo je tako daleč, da je Bela hiša medijem poslala omenjeni govor in dodala, da je Trump z Nambijo mislil na Namibijo in ne morda na Zambijo, Gambijo ali kakšno drugo državo, katere ime zveni podobno.

Namibija, država na jugu Afrike, ki ima 2,5 milijona prebivalcev in velike zaloge urana, platine in diamantov, je tako nepričakovano dobila svojih 15 minut slave.

"Covfefe je neuradna pijača v Nambiji"

"Bil je skrajni čas, da je predsednik nekaj pozornosti namenil dolgo pozabljenim ljudem Nambije," se je glasil eden izmed tvitov, med bolj duhovitimi pa so bili tudi ti zapisi: "Ah, Nambija. Čudovita dežela, ki meji na podobno krasno Zamundo." "Nambija ne obstaja, ampak ima kljub temu boljši zdravstveni sistem, kot ga mi lahko pričakujemo od republikancev." "Nambija je v tem letnem času resnično čudovita. Vsak bi jo moral enkrat v življenju obiskati. Le psilosibin vzemite in boste tam." In morda še najbolj smešen: "Covfefe je neuradna pijača v Nambiji."

Saj se še spomnite besede covfefe, ki jo je Trump pred meseci zapisal na Twitterju in nihče ni vedel, kaj pomeni? Maja je namreč v enem svojih nočnih tvitov zapisal, da "kljub stalnemu negativnemu 'covfefe' v medijih ...". Zaradi nerazumljivega zapisa je takrat nastalo veliko šal in domislic.

A. P. J.