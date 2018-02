Hokejistke obeh Korej - dobitnice Nobelove nagrade za mir?

Srca osvojile tudi severnokorejske navijačice

11. februar 2018 ob 13:47

Pjongčang - MMC RTV SLO, Reuters

Ameriška članica Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK) Angela Ruggiero se zavzema za to, da bi skupno žensko hokejsko ekipo Korej nominirali za Nobelove nagrajenke za mir.

Ruggierova je bila tudi sama nekdaj vrhunska hokejistka, saj se lahko z ameriško ekipo pohvali s kar štirimi naslovi svetovne prvakinje in z olimpijskim zlatom. V Pjongčangu so jo hokejistke z obeh strani meje tako navdušile, da je dejala, da bo sprožila akcijo za njihovo nominacijo.

"Čudovita ideja se mi zdi, da bi združeno moštvo dobilo Nobelovo nagrado za mir. Resno, ekipa, ne državi. Zavedati se moramo, kako so se dekleta morala žrtvovati, da so tik pred zdajci vpeljale mnoge spremembe in se prilagodile združeni ekipi," je dejala in dodala: "Kot nekdanja udeleženka olimpijskih iger vem, da ne gre za vsakega posameznika, ampak za ekipo in državo. Ne bi smeli spregledati moči in predanosti, ki so jo pokazale."

Prva združena ekipa Korej

Na igrah bi morala nastopiti le reprezentanca Južne Koreje, a se je dekletom po politični otoplitvi med državama zadnji hip pridružilo tudi 12 severnokorejskih hokejistk. To je prvič, da združena ekipa obeh Korej - državi sta tehnično gledano še vedno v vojni, saj po korejski vojni med letoma 1950 in 1953 mirovni sporazum do danes ni bil podpisan - tekmuje pod petimi olimpijskimi krogi.

Korejke so prvo tekmo odigrale v soboto in kljub zagretemu navijanju 229-članske "armade" severnokorejskih navijačic in tisočih Južnih Korejcev na tribunah morale priznati premoč Švicarkam z 8:0. Tekmo so si ob 8.000-glavi množici ogledali tudi predsednik MOK-a Thomas Bach, južnokorejski predsednik Mun Dže In in 90-letni protokolarni voditelj Severne Koreje Kim Jong Nam. Severnokorejske navijačice so na tribunah navduševale z dodelano koreografijo in vzkliki "Smo eno" ter "Dajmo!".

Moč olimpijskega duha

"Tekma je bila dokaz moči, kaj lahko dosežejo olimpijske igre in olimpijski duh," je dejal predstavnik MOK-a Mark Adams.

Če bi športnice resnično prejele nobela za mir, ki velja za eno najuglednejših svetovnih nagrad, bi s tem spisale zgodovino. Do zdaj edini vrhunski športnik s to nagrado je bil Anglež Philip Noel-Baker, ki je na poletnih olimpijskih igrah v Antwerpnu leta 1920 dobil srebrno medaljo, nato pa zaradi svojega dela v britanskem parlamentu dobil še nobela.

V posnetku in galeriji si oglejte pravo predstavo severnokorejskih navijačic na tekmi med Korejo in Švico.

