Iranski nogometaš suspendiran zaradi kajenja vodne pipe

Fotografije so bile objavljene anonimno

22. oktober 2017 ob 18:21

Teheran - MMC RTV SLO, STA

Disciplinska komisija iranske nogometne zveze je začasno suspendirala reprezentanta Vario Gafurija in Mohsena Mosalmana, potem ko so se v družbenih omrežjih pojavile fotografije obeh nogometašev, ki kadita vodno pipo.

Oba nogometaša sta ocenila, da gre za "zaroto" in zahtevala temeljito preiskavo. Mosalman trdi, da je fotografija nastala pred dvema letoma in da od takrat naprej ni več kadil. Gafuri pa celo trdi, da še nikoli ni kadil vodne pipe in da gre pri njegovi fotografiji za spretno montažo.

Vodne pipe so v Iranu, tako kot v številnih islamskih državah, pri mladih zelo priljubljene. Mnogi Iranci celo ocenjujejo, da kajenje niti ni škodljivo, saj uporabniki dima praviloma ne vdihavajo. A drugačnega mnenja so na ministrstvu za zdravje in iranski parlament je lani izglasoval prepoved uporabe vodnih pip v vseh restavracijah in gostilnah.

