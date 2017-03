Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Eden najbolj znanih agentov MI6 na svetu je James Bond, ki ga zadnja leta upodablja Daniel Craig. Foto: EPA V naslednjih treh letih nameravajo v britanski varnostno-obveščevalni agenciji zaposliti skoraj 1000 ljudi. Foto: EPA Alex Younger v MI6 nosi agentsko ime C. Foto: Reuters Sorodne novice Presenečenje za ljubitelje Bondove franšize: "Izumitelj Q je ženska!" Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kako najti dobre agent(k)e? MI6 jih bo iskal z oglasom.

MI6 se obeta največja širitev v zgodovini

4. marec 2017 ob 16:18,

zadnji poseg: 4. marec 2017 ob 16:24

London - MMC RTV SLO

Britanska obveščevalna služba MI6 bo na prav poseben način rekrutirala nove agente - posneli so oglas, ki ga bodo predvajali v kinodvoranah, in na ta način v službo pritegnili tudi ženske in pripadnike etničnih manjšin.

Direktor MI6 Alex Younger, ki je odločno pretrgal s stoletno tradicijo skrivanja delovanja službe za tančico skrivnosti, je v preteklosti že večkrat opozoril na škodo, ki jo je agenciji naredil njen najslavnejši "član": sloviti literarni in filmski junak James Bond. Zaradi Bonda se namreč za delo v agenciji zanima precej podoben profil ljudi, pa še ti imajo navadno izkrivljeno predstavo glede tega, kaj pomeni biti obveščevalni agent, je potožil pred časom.

Zdaj pa se je na svojevrsten način lotil rekrutiranja ljudi drugačnega profila - s slabo minuto dolgim promocijskim spotom, ki ga bodo od ponedeljka predvajali po kinodvoranah in ki nosi naslov But She Can (Ampak, saj zmore).

Preprosta prodajalka rož ... s številnimi veščinami

V 58-sekundnem oglasu, ki so ga predstavnikom sedme sile predvajali že v petek, je tako mogoče videti prodajalko rož, ki ima vse lastnosti dobrega agenta - na mah prepreči prepir, ki bi izbruhnil med moškim in žensko, ki je po njem polila kavo, nekemu drugemu moškemu, ki očitno nima dovolj denarja, podari rožo, nato pa še pomaga tekačici, ki ji zmanjkuje moči, dokončati tekmo, oglas opisuje časnik Telegraph.

Iz oglasa je razvidno, da v agenciji iščejo ljudi z ostrim umom, čustveno inteligenco, integriteto in z zanimanjem za zunanje zadeve, je ob tem še pojasnil Younger. Sam je sicer prepričan, da v agenciji potrebujejo več žensk, pa tudi pripadnike etničnih manjšin.

100 delovnih mest, več tisoč kandidatov, a le en profil človeka

Ti se sicer le redko prepoznajo kot potencialni agentje, ugotavlja Younger, in se ne prijavijo na številne razpise, ki jih MI6 objavlja vsako leto (za okoli 100 delovnih mest dobijo po več tisoč prijav), saj so prepričani, da ne ustrezajo profilu. A ta, poudarja direktor agencije, pogosto temelji na stereotipih in napačnih predstavah.

Zato namerava znova uvesti načelo neposredne rekrutacije - tako, kot so rekrutirali tudi njega, pravi. Tudi njega je nekdo, ki je v njem prepoznal vrline oz. veščine, ki jih mora imeti dober agent, povabil k sodelovanju, je dejal v pogovoru za Guardian in dodal, da bodo morali tako začeli znova delati, če želijo ohraniti raznolikost tudi v agenciji. "Mi moramo pristopiti k ljudem, ki jim sicer niti na pamet ne bi padlo, da bi lahko sodelovali z MI6. Mi moramo narediti ta korak in se potruditi," je prepričan Younger, ki ga v agenciji podznajo tudi pod agentskim imenom C.

Več desetletij izkušenj

53-letni Younger je sicer v agenciji od leta 1991, pred tem pa je služboval v vojski. Do preloma tisočletja je večinoma opravljal protiobveščevalno delo na Bližnjem vzhodu in v Afganistanu, dokler ni leta 2009 prevzel vodenje prouiobveščevalne službe. Javnosti je postal širše znan leta 2012, ko je vodeil obvščevalno dejavnost med olimpijskimi igrami v Londonu, dve leti pozneje pa je bil imenovan za direktorja agencije in se takoj lotil njene prenove.

Sistematično onemogočanje napredovanja za vse Jane Bond

Le malo po njegovem imenovanju je britanski parlament obravnaval skrb zbujajoče poročilo o razmerah v MI6, v katerem so pristojni opozarjali, da srednje vodilne položaje v agenciji obvladujejo moški (poimenovali so jih kar "permafrost"), ki s svojim "tradicionalističnim moškim razmišljanjem in pogledom na svet" sistematično onemogočajo napredovanje ženskam.

Kot je znano, ima britanska obveščevalna služba ima že več kot 100-letno tradicijo, v naslednjih letih pa se ji obeta ena največjih širitev v zgodovini - število zaposlenih naj bi se do konca desetletja zvišalo z 2.500 na 3.300, poroča Guardian.

T. K. B.