Katarci bodo poskrbeli, da bo prvenstvo potekalo v zeleni oazi

Okrog stadionov bodo zasadili 16.000 dreves

22. februar 2018 ob 18:42

Doha - MMC RTV SLO, STA

V Katarju, ki bo leta 2022 gostil svetovno prvenstvo v nogometu, organizatorji dogodka že nekaj časa delajo s polno paro. Poskrbeli bodo tudi za to, da bo okrog stadionov zrasla prava zelena oaza.

V Katarju, puščavski državici v Perzijskem zalivu, bodo v okolici osmih stadionov, na katerih bodo tekme nogometnega svetovnega prvenstva leta 2022, zasadili 16.000 dreves. Predstavnik organizacijskega odbora prvenstva Hasan Al Tavadi je dejal, da bodo drevesa polepšala okolico nogometnih stadionov, ki jih sicer obdaja puščava.

Drevesa – gre za mešanico domačih in uvoženih vrst iz Kitajske, Španije in Tajske – bodo gojili v 80.000 kvadratnih metrov veliki drevesnici, ki leži približno uro vožnje od katarske prestolnice Doha.

"Ta projekt je prav tako izvrsten primer, kako država doseže samozadostnost," je dodal Tavadi, s čimer je meril na diplomatsko krizo z arabskimi državami, ki so junija lani pretrgale diplomatske odnose s Katarjem.

V drevesnici bodo vzgojili tudi trato, ki jo bodo zasadili okoli stadionov. Kot so sporočili organizatorji prvenstva, bodo tako drevesa kot travo zalivali z reciklirano vodo.

Ogromni infrastrukturni projekti

Katar, ki se intenzivno pripravlja na prvenstvo, naj bi za pripravo tega velikega športnega dogodka namenjal okoli 500 milijonov dolarjev na teden. Kot je pojasnil katarski finančni minister Ali Šarif Al Emadi, bo Katar do svetovnega prvenstva v infrastrukturo vložil 200 milijard dolarjev, kar pa ne bo pokrilo le stroškov stadionov, temveč tudi druge drage projekte, kot so gradnje cest, železnic, pristanišča, novega letališča in bolnišnice.

Katar je sicer tarča kritik zaradi slabega ravnanja z migrantskimi delavci, brez katerih organizacija nogometnega prvenstva ne bi bila mogoča. Po podatkih organizatorjev, ki so jih objavili ta teden, trenutno na gradbiščih stadionov dela približno 20.000 delavcev.

M. Z.