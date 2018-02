Kevin Hart o Dragiću: Zmaj, čigar zadah vas lahko ubije

Predstavitev na tekmi vseh zvezd

19. februar 2018 ob 21:22

Los Angeles - MMC RTV SLO

Goran Dragić, sicer košarkar ekipe Miami Heat, je v nedeljo prvič igral na tekmi vseh zvezd severnoameriške Lige NBA v Los Angelesu, kjer je košarkarje predstavljal komik Kevin Hart.

"Prvi Slovenec na tekmi vseh zvezd," je ameriški komik začel Dragićevo predstavitev. "Njegov vzdevek je Zmaj, saj vas tako kot zmajeva tudi njegova sapa lahko ubije," je še dodal in mu s tem očital slab zadah.

Na njegovo izjavo so se takoj burno odzvali na družbenih omrežjih, eden izmed prvih je bil košarkarski strokovnjak in analitik Ira Winderman. "Resnično, Kevin Hart?" je zapisal. Podobni pa so bili tudi odzivi drugih uporabnikov: "Dragić postane prvi slovenski igralec na tekmi vseh zvezd, tekmo gleda vsa država in njegov uvod predstavlja Kevin Hart z izjavo, da ima slab zadah."

"Zdi se rahlo nespoštljivo, da se grdo govori o zadahu igralcev (Dragić) in težavah z odstranitvijo dlačic (Drummond)," uporabnik Twitterja pa je ob tem dodal, da je bil Hartov namen popolnoma humoren, a to zagotovo ni.

Spet drugi so bili nad izjavo navdušeni in so jo celo poimenovali za najboljšo v celotnem večeru. "Veliko ljudi se pritožuje, a meni se je zdela predstavitev dobra, zagotovo pa tudi drugačna."

Ogledate si jo lahko spodaj (1:20).

Really Kevin Hart? The introduction of Goran Dragic, "Because, like a Dragon, his breath will kill you." — Ira Winderman (@IraHeatBeat) February 19, 2018

Dragic becomes an All-Star, his whole country is watching, and his intro is by KH saying his breathe stinks. Cmon man @NBA. — Dynamics • £ (@theDYNAMICS) February 19, 2018

Lmao why did Kevin Hart have to say Goran Dragic has bad breath. Most random insult . #NBAAllStar2018 — khadeezy (@khadeezy) February 19, 2018

