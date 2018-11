Kitajski tekaški razcvet kvarijo goljufi – na polmaratonu goljufalo več kot 250 ljudi

Krajšanje proge, ponarejanje številk in lažne identitete

30. november 2018 ob 10:09

Peking - MMC RTV SLO, STA

Na Kitajskem je vse več rekreativnih tekačev, vse več je tekaških dogodkov, razcvet pa doživlja tudi industrija tekaške opreme. A s porastom števila aktivnih tekačev na Kitajskem opažajo še neprijetno spremljevalno dejavnost – povečanje števila tistih, ki na maratonih goljufajo.

Pod drobnogled so na Kitajskem vzeli zadnji večji tekaški dogodek, polmaraton v kitajskem mestu Šendzen, na katerem je teklo več kot 16 tisoč tekačev. Rezultati preiskave so pokazali, da je goljufalo kar 258 udeležencev teka. Kot je poročala kitajska tiskovna agencija Xinhua, so nekateri ponaredili startne številke (tako da sta dva tekača nastopila z enako), trije so bili takšni, ki so tekli pod imenom drugega udeleženca, daleč največ pa je bilo primerov krajšanja proge.

Najbolj nespretne goljufe so ujele kamere prometnega nadzornega sistema; posnetki so razkrili tekače, ki so več kot kilometer pred zavojem v obliki črke U preprosto prečkali vmesno zelenico in grmičevje med dvema ulicama in si na ta način skrajšali razdaljo za dva ali tri kilometre. Zaradi incidenta so se s sporočilom za javnost odzvali tudi prireditelji teka v Šendzenu in zapisali, da dogodek obžalujejo, in ob tem poudarili, da tek ni le športna dejavnost, ampak tudi način življenja, ter da vsak tekač odgovarja predvsem sebi. Nekaterim goljufivim udeležencem teka zdaj grozi dosmrtna prepoved udeležbe na vseh tekaških tekmovanjih na Kitajskem.

Že lani so prireditelji maratona v Pekingu uvedli sistem računalniško prepoznavanja obrazov; na ta način so želeli preprečiti goljufije s startnimi številkami. Po podatkih kitajske atletske zveze so še leta 2011 v tej državi izvedli le 22 uradnih tekmovanj v maratonih in polmaratonih, letos je ta številka že skoraj 1100.

Posnetek množičnega krajšanja proge si lahko ogledate v priloženem videoposnetku.

M. Z.