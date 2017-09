Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Papež Frančišek se mudi v Kolumbiji. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kolumbijci iz margarine izdelali papeža Frančiška

Papež na obisku v Kolumbiji

9. september 2017 ob 13:08

Bogota - MMC RTV SLO, STA

Skupina slaščičarjev v kolumbijskem hotelu Tequendama v prestolnici Bogota je papežu Frančišku pripravila prav posebno presenečenje. Papežu so posvetili kip iz margarine, ki je narejen po podobi prvega moža Rimskokatoliške cerkve.

Hotelski slaščičarji so v Kolumbiji znani po izdelavi kipov iz margarine in čokolade, predvsem v času božičnih praznikov, tokrat pa so izkoristili prihod papeža v njihovo državo, posvetili so mu kip, ki tehta kar sedem kilogramov.



Izdelava kipa je četverici slaščičarjev vzela pet dni, zanj pa so uporabili posebno vrsto margarine bitina, ki se počasi topi. Papežev odziv na kip ni znan, domnevajo pa, da bi bil do njega kritičen, saj kot "papež revežev" ne bi odobraval uporabe hrane v tovrstne namene. Slaščičarji kipa zato ne bodo odvrgli, ampak ga bodo znova uporabili pri izdelavi novih kipov. Kip so postavili na ogled v avli enega izmed luksuznih kolumbijskih hotelov.

D. S.