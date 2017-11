Le na Japonskem: Opravičilo, ker je bil vlak 20 sekund prehiter

Izjemno razvit železniški promet

16. november 2017 ob 12:31

Tokio - MMC RTV SLO

Japonske železnice so se javno opravičile za "morebitne nevšečnosti", potem ko je eden izmed vlakov s postaje izpeljal 20 sekund prezgodaj.

Linija Tsukuba Express povezuje japonsko prestolnico Tokio in mesto Cukuba, vožnja med mestoma pa traja 45 minut. A danes se je odgovornim "zalomilo". Vlak bi moral s postaje Minami Nagarejama na severu Tokia proti Cukubi odpeljati natančno ob 9:44:40, a je sprevodnik pohitel in izpeljal že ob 9:44:20.

Čeprav se nihče izmed potnikov ni pritožil, so odgovorni vseeno objavili opravičilo. Pojasnili so, da se je napaka zgodila, ker strojevodja ni pravočasno pogledal voznega reda. "Sprevodniki so odprli vrata in na vlak pospremili potnike. Zatem so dali znak strojevodji, da lahko izpelje, nihče od zaposlenih pa ni preveril, koliko je ura."

Dogodek bi se verjetno vsem, razen Japoncem, zdel tako nepomemben, da ga sploh ne bi opazili. Japonska pa slovi po izjemno zanesljivih in kakovostnih železniških povezavah. Njeni vlaki dosegajo izjemne hitrosti, zamud pa praktično ne poznajo.

Linija Tokkaido, ki vozi med mestoma Tokio in Kobe, velja za daleč najprometnejšo železniško povezavo na svetu, saj vsako leto prepelje skoraj 150 milijonov potnikov.

A. P. J.