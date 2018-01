Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Moskva je nazadnje tako močno trpela za pomanjkanjem sonca leta 2000. Foto: Reuters Prizor pred ruskim mednarodnim poslovnim središčem, kjer v bližnji reki ribiči lahko lovijo ribe. Foto: Reuters Dodaj v

Lov na sonce v Moskvi: decembra je sijalo pičlih šest minut

Vremenske nevšečnosti v Rusiji

16. januar 2018 ob 18:16

Moskva - MMC RTV SLO

December je bil v Moskvi eden izmed najtemnejših mesecev, so si enotni ruski vremenoslovci. Sončni žarki so v 31 dnevih Moskvo razsvetlili zgolj za šest minut.

"Sonce ni posijalo niti enkrat v celem mesecu," je bil eden od zapisov na spletni strani Meteonovosti. Toda po podatkih uradnega ruskega meteorološkega centra je sonce sijalo celih šest minut. Kar je neobičajno, saj je sonce v decembru Moskovčanom po navadi naklonjeno, tako da se mu lahko nastavljajo po več ur.

Moskva je nazadnje tako močno trpela za pomanjkanjem sonca leta 2000, ko so v celem mesecu decembru sončni žarki skozi oblake prodrli zgolj za tri ure.

Ruske zime veljajo za ene izmed najbolj mrzlih. Po poročanju britanskega spletnega portala BBC so na skrajnem vzhodu Rusije v avtonomni republiki Jakutiji letos namerili tudi minus 60 stopinj Celzija. Za primerjavo: v Moskvi se temperature gibajo okoli minus sedem stopinj Celzija.

Jakutija (uradno Republika Saha) je znana po hladu in velja za najhladnejši predel Rusije. "Tudi za Republiko Saho, ki je znana po krutem mrazu, so te temperature nenormalne," so zapisali pri Meteonovosti.

V zadnjem tednu so tam temperature ostale pod minus 50 stopinj Celzija. V takšnih razmerah so najbolj izpostavljeni otroci, ki se v teh nizkih temperaturah zadržujejo v zaprtih prostorih. Šole pa zaprejo, kadar se mraz spusti še pod minus 50 stopinj Celzija.

Vodja ruskega meteorološkega centra Roman Vilfand je kot razlog za neobičajno nizke temperature navedel primež močnega zahodnega toka z Atlantika, zaradi katerega proti vzhodu Evrope potuje niz globokih ciklonov.

K. K.