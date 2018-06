Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.1 od 11 glasov Ocenite to novico! Macronu ni bilo všeč, da je najstnik uporabil vzdevek Manu. Foto: Reuters Sorodne novice Francozi so besni – predsedniški par je za jedilni servis odštel ogromno denarja ... Dodaj v

Macron najstniku: Kličete me lahko samo gospod predsednik

Nezadovoljen zaradi uporabe vzdevka

19. junij 2018 ob 16:58

Pariz - MMC RTV SLO

Kot večini politikov tudi francoskemu predsedniku Emmanuelu Macronu poziranje za selfije ni tuje, in to z veseljem počne - vse dokler ga kdo ne nagovori z vzdevkom.

Med uradnim dogodkom v Parizu ga je eden izmed navzočih vprašal: "Kako gre, Manu?" Potem pa je osramočeno zardel, saj je vzdevek francoskega predsednika močno zmotil.

"Ne, tega ne smete početi, ne, ne, ne, ne," je 40-letni predsednik zabičal najstniku, ki je s skupino prijateljev potrpežljivo čakal, da bo imel priložnost od blizu spoznati francoskega predsednika.

"Oprostite, gospod predsednik," se je odzval najstnik, a Macron se ni zadovoljil s tem in je nadaljeval: "Ste na uradnem dogodku in se morate tudi tako vesti. Lahko igrate dvornega norčka, a na takšnih dogodkih me kličite gospod predsednik ali zgolj gospod. V redu?"

Pogovor so seveda mnogi zabeležili s pametnimi telefoni in zelo hitro se je pojavil po vseh družbenih omrežjih. Macrona so nekateri ponovno kritizirali zaradi preveč neposrednega nagovarjanja ljudi, spet drugi pa so mu očitali, da nima empatije do revnejšega dela populacije oziroma da je "predsednik premožnih", še poroča The Guardian.

Francoski predsednik in njegova žena sta bila pred kratkim tarča kritik zaradi neverjetno dragega jedilnega servisa – za servis, ki vsebuje 1.200 krožnikov, sta namreč odštela kar 500.000 evrov.

