Melania in Barron se bosta junija preselila v Belo hišo

Trumpova izbrala šolo za Barrona

16. maj 2017 ob 16:12

New York - MMC RTV SLO/STA

Ameriška prva dama Melania Trump se bo s sinom Barronom kmalu iz New Yorka preselila v Washington.

Donald Trump je za agencijo Bloomberg dejal, da so 11-letnemu sinu našli dobro šolo in da se bosta z materjo v Belo hišo preselila junija. Novico o izboru šole je za Washington Post potrdila tudi Melania, potem ko je šola objavila ime novega učenca.

Barron se bo šolal na zasebni episkopalni šoli St. Andrew's v državi Maryland kakih 30 kilometrov od Bele hiše. Šola naj bi slovela po raznolikosti.

Gre za šolo za učence od 6. do 12. razreda, ki jo obiskujejo otroci bogatih in posebej nadarjeni s posebno štipendijo, ki imajo odprto pot do najboljših univerz. Šolanje na leto stane 40.000 dolarjev, piše The Washington Post.

Barron v New Yorku končuje peti razred osnovne šole, kar je glavni razlog, da se Melania še ni pridružila možu v Washingtonu.

Do jeseni bo imel Trump v Washingtonu tri od svojih petih otrok. Ivanka Trump je že tam v vlogi svetovalke, Tiffany Trump začne jeseni študij prava na univerzi Georgetown, poleti pa pride še Barron.

D. S.