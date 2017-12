Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Urugvajski peki so ponosni, ker so porazili argentinske kolege. Foto: AP Urugvaj je eden največjih izvoznikov govedine na svetu. V državi je kar trikrat več krav kot prebivalcev, teh pa je 3,5 milijona. Foto: EPA Dodaj v

Mesna bitka - Urugvajci porazili Argentince in postavili rekord

Na žaru so spekli 10,36 tone mesa

11. december 2017 ob 17:13

Montevideo - MMC RTV SLO, STA

V urugvajskem mestu Minas so v nedeljo na žaru spekli 10,36 tone mesa, s čimer so postavili nov Guinnessov rekord. Dogodka se je udeležilo več tisoč ljudi, ki so morali za porcijo mesa in ruske solate odšteti pet dolarjev.

Skoraj 200 pekov je za peko 16,5 tone surovega mesa potrebovalo 60 ton lesa. Meso, ki so ga pekli kar 14 ur, je na koncu tehtalo 10,36 tone, s čimer so dosegli nov rekord.



Ob mesu, večinoma je šlo za govedino, so postregli še štiri tone ruske solate, s katero so prav tako želeli postaviti rekord, a jim je zmanjkalo časa. Dogodka, na katerega so se po navedbah organizatorja Roberta Bayarresa pripravljali od oktobra, se je udeležilo več tisoč ljudi. Ob mesu, večinoma je šlo za govedino, so postregli še štiri tone ruske solate, s katero so prav tako želeli postaviti rekord, a jim je zmanjkalo časa. Dogodka, na katerega so se po navedbah organizatorjapripravljali od oktobra, se je udeležilo več tisoč ljudi.

Večno rivalstvo z Argentino

Urugvajci so presegli rekord Argentine, kjer so na žaru pred leti spekli 9,16 tone mesa, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Da Argentini znova odvzamejo rekord, je bil tudi cilj tega dogodka. Tekmovalnost z Argentinci je bila vidna tudi med samimi peki. "Ne gre za Guinnessov rekord, ampak za to, da premagamo Argentince," je resno povedal eden izmed njih.

D. S.