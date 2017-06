Na lestvici imen novorojenčkov tudi lani kraljeval Luka, med deklicami prvič Zala

Več otrok se rodi med tednom kot konec tedna

27. junij 2017 ob 14:34

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Lansko leto se je rodilo 20.345 otrok, kar je v povprečju 56 na dan. 387-krat so se v letu 2016 rodili dvojčki, dvakrat pa trojčki. Največ dečkov je dobilo ime Luka, največ deklic pa ime Zala - leto je naokoli in Surs je znova zbral najzanimivejšo statistiko.

Po podatkih statističnega urada (Surs) se je tako lani pri nas rodilo 20.345 (živorojenih) otrok, kar je 296 (ali 1,4 odstotka) manj kot leto prej oziroma 9,9 otroka na 1000 prebivalcev. Deveto leto zapored se je rodila generacija z več kot 20.000 otroki, vendar pa je številka novorojenih z vsakim letom nižja. V zadnjih letih so namreč generacije žensk v reproduktivni dobi (15-49 let) vsako leto manjše, ugotavljajo na statističnem uradu.

Povprečna starost matere se dviga

Še vedno se dviguje tudi povprečna starost mater ob rojstvu otroka. Ženske, ki so v 2016 rodile prvič, so bile stare povprečno 29,4 leta, vse, ki so rodile v 2016, pa povprečno 30,9 leta. 43 odstotkov žensk, ki so rodile prvič, je bilo starih vsaj 30 let.

Očetje so navadno v povprečju tri leta starejši od mater. Tako je bilo tudi v 2016, saj so bili stari povprečno 33,5 leta. Med njimi jih je bilo 14 starih 60 ali več let, 55 pa je bilo mlajših od 20 let. Za 301 otroka oče (še) ni znan. 11.916 otrok je bilo namreč v 2016 rojenih neporočenim materam. Velika večina očetov otrok, ki se rodijo neporočenim staršem, poda v postopku pred upravnim organom ali centrom za socialno delo priznanje očetovstva. Poročenim staršem se je rodilo najnižji delež otrok doslej (41,4 odstotka).

Že 18. leto zapored na lestvici imen kraljuje Luka

Že 18. leto zapored je tudi lani največ novorojenih dečkov dobilo ime Luka. To velja za manj kot polovico regij. V drugih statističnih regijah so bila najpogostejša imena Filip, Nik, Jan, Jakob, Leon ali Lan.

V 2016 se je prvič zgodilo, da je največ novorojenih deklic dobilo ime Zala. To ime je bilo najbolj priljubljeno v polovici statističnih regij, v drugi polovici regij pa je največ novorojenk dobilo eno od imen Eva, Hana, Ema, Klara ali Mia.

387-krat so se v letu 2016 rodili dvojčki, dvakrat pa trojčki. Matere z večplodnimi porodi so bile povprečno 1,3 leta starejše od preostalih mater, torej tistih s t. i. navadnimi porodi oz. s takimi, pri katerih se je rodil po en otrok.

65 mater rodilo na svoj rojstni dan

Na dan se je rodilo povprečno 56 otrok. Na običajni delovni dan (od ponedeljka do petka) se jih je rodilo povprečno 59, med koncem tedna (na soboto in nedeljo) pa 46 na dan. 65 otrok se je rodilo na mamin rojstni dan, 71 otrok pa na očetovega.

Naravni prirast v Sloveniji je bil v letu 2016 že enajsto leto zapored pozitiven: tokrat se je rodilo 656 prebivalcev več, kot jih je umrlo. V primerjavi z letom 2015 je bil sicer za 151 oseb manjši, vendar še vedno pozitiven, so še zapisali na statističnem uradu.

T. K. B.