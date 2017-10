Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Kongres poteka vsakih pet let, prvi dan bo zbrane nagovoril predsednik Ši. Foto: Reuters Dodaj v

Na partijskem kongresu nič več zastonj striženja in kulinaričnih dobrot

Predsednik Ši živi preprosto - in to pričakuje tudi od drugih

16. oktober 2017 ob 13:55

Peking - MMC RTV SLO, Reuters

Udeleženci kongresa kitajske komunistične partije tokrat ne bodo deležni takšnega ugodja in razvajanja, kot so ga bili navajeni iz preteklih srečanj, saj je predsednik partije in države Ši Džinping tudi zanje uvedel strogo varčevanje.

Vodili Šijevega programa sta boj proti korupciji in razsipnosti, v nasprotju z mnogimi drugimi politiki pa želi varčevanje začeti pri "glavi", torej pri vodilnih uradnikih. Tako je javno obljubil, da bo napel vse moči, da njegovi podrejeni ne bodo zlorabljali položaja in brez potrebe trošili javnega denarja.

To se je pokazalo tudi pri kongresu komunistične partije, ki se bo v Pekingu začel danes in poteka le vsakih pet let. Vang Liljan, ki že 20 let skrbi za udobje delegatov med zasedanjem, je dejal, da lahko udeleženci pričakujejo mnogo manj razkošja kot v preteklih letih, ko so jih v hotelskih sobah pričakala velika pozdravna sporočila in bogate cvetlične dekoracije.

"Pravila glede hrane in sob so se letos močno spremenila. V sobah delegatov ne bo več vsak dan velike košare svežega sadja, hrana pa bo preprosta in domača. Nobenih morskih kumar, kozic in podobnega. Hrana bo tokrat bifejska," je dejal Vang.

Poleg tega delegati ne morejo več računati na brezplačne obiske frizerja in lepotne tretmaje, prav tako so ukinili navado dajanja množice vrečk z reklamnimi proizvodi.

Ši je namreč zagovornik preprostega načina življenja. Državni mediji velikokrat poročajo o tem, da je njegov okus za hrano in obleke zelo preprost, ko pa ujamejo kakšnega funkcionarja, ki je živel na veliki nogi, pa se o tem na veliko razpišejo.

