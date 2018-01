"Nedolžne žrtve" bodo vrnili očetu Dianinega ljubimca

Kip princese Diane in Dodija Al Fayeda bodo vrnili prvotnemu lastniku

13. januar 2018 ob 17:46

London - MMC RTV SLO, STA

Iz trgovine Harrods v Londonu so sporočili, da bodo kip pokojne britanske princese Diane in njenega ljubimca Dodija Al Fayeda vrnili nekdanjemu lastniku in očetu preminulega Al Fayeda, Mohamedu al Fayedu.

Tri metre visok bronast kip prikazuje princeso Diano in njenega ljubimca pod krili ptiča albatrosa, ki simbolizira svetega duha. Oče Dodija Al Fayeda je idelavo kipa naročil, da bi ohranil spomin na par živ tudi desetletja po njuni prezgodnji smrti v Parizu. Umetnik William Mitchell ga je, z ozirom na tragično nesrečo, ki je ljudstvu odvzela ljubljeno princeso in njenega izbranca, poimenoval "Nedolžne žrtve".

Mohamed al Fayed je trgovino skupaj s kipom prodal leta 2010 za 1,6 bilijona evrov. Po navedbah uprave trgovine je zdaj, ko sta princesina sinova William in Harry napovedala postavitev novega kipa matere v Kensingtonski palači, prišel čas, da ga vrnejo lastniku.

Ob napovedi vrnitve kipa, je vodstvo trgovine dodalo: "Zelo smo ponosni, da smo lahko igrali vlogo pri ohranjanju spomina na princeso Diano in Dodija Al Fayeda. Skozi leta smo gostili številne obiskovalce z vsega sveta, ki so želeli počastiti življenje princese in ob njenem kipu oživiti spomin nanjo."

Hkrati je direktor trgovine Michael Ward ljudi pozval, da si ob razkritju novega kipa princese Diane ogledajo tudi tega. Dianina sinova sta za izdelavo novega kipa pooblastila umetnika Iana Rank-Broadleya in za britanske medije povedala: "Globoko sva ganjena, da se tudi 20 let po njeni smrti, matere spominja toliko ljudi iz vsega sveta. Ian je izmemno nadaljen kipar in verjameva, da bo s svojim delom počastil spomin na princeso Diano."

Kip bo predvidoma končan v začetku leta 2019.

K. Ši.