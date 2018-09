Nemci ogorčeni: Dirndli se spreminjajo v "pornoobleke"

Oktoberfest se začne 22. septembra

11. september 2018 ob 09:21

München - MMC RTV SLO

Priprave na letošnji Oktoberfest v Münchnu že potekajo, Nemci pa opozarjajo, da predvsem Italijanke in Avstralke uničujejo tradicijo z vse bolj spolno izzivalnimi in razprtimi dirndli.

Oktoberfest, največji pivski festival na svetu, bo potekal med 22. septembrom in 7. oktobrom. Slovi po pivu, klobasicah, zabavah in obiskovalcih, oblečenih v tradicionalna bavarska oblačila - moški nosijo irharice, ženske pa dirndle. Tej modi "podležejo" tudi obiskovalci iz tujine, a predvsem ženske dirndle spreminjajo v "pornoobleke", kot jih je označil neki nemški pisatelj. To gre Nemcem močno v nos.

V nedavnem intervjuju so pisatelja vprašali, zakaj po njegovem mnenju toliko tujcev meni, da mora na Oktoberfestu nositi bavarska oblačila. "Pojma nimam. Novodobni dirndli so na mladenkah pogosto videti kot pornoobleke - krila so zelo kratka, obleke pa narejene iz cenenih materialov. To nima nič z našo identiteto."

Današnji dirndli so "nekaj norega"

Nemci so naredili celo raziskave, ki so pokazali, da se vsako leto več ljudi na Oktoberfest odpravi v tradicionalnih oblačilih, a ne v tistih uveljavljenih proizvajalcev, ampak cenenih različicah, ki so narejene v državah tretjega sveta. Franz Thalhammer, vodja ansambla Georgenstoana Baierbrunn, je dejal, da dirndle posebej pogosto "seksualizirajo" avstralske in italijanske turistke. "Dirndl bi moral biti nekaj prijetnega, nekaj, v čemer je vsaka ženska videti prikupna. A današnje različice dirndlov so postale nekaj norega, to ne sodi več nikakor. Ko človek pride v šotor, vidi samo še Avstralke in Italijanke, ki menijo, da so prave Bavarke, če se stlačijo v bavarske obleke. Kot da bi sam hodil na pol razgaljen in govoril, da sem Avstralec."

"Ni jim mar za tradicijo"

Bavarski trgovci so dejali, da same stranke sprašujejo po seksi različicah dirndlov. "Včasih je dirndl segal pod kolena, zdaj pa se prodajajo samo še takšni do kolen ali še krajši. Dekleta prihajajo v trgovino in pravijo: 'Pokažite mi dirndl, v katerem bom videti zapeljiva.' Največje je povpraševanje po takšnih z velikim dekoltejem," je dejal prodajalec Ulku Stephanides in dodal: "Mladenke kupijo dirndl za 20 evrov in se nato že v trgovini ves čas fotografirajo v njem ter objavljajo na družbenih omrežjih. Ni jim mar za tradicijo, za to, kar dirndl predstavlja. Zanima jih le njihov videz."

Letos naj bi na Oktoberfest prišlo okoli sedem milijonov obiskovalcev. Lani je 6,2 milijona zabave željnih ljudi popilo 7,5 milijona vrčkov piva.

