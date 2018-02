Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.9 od 8 glasov Ocenite to novico! Mojstri feng šuja napovedujejo dobro leto za internetna, tehnološka in javna podjetja. Gre za z "ognjem povezane" panoge, ki jim bo šlo še posebej dobro maja in julija. Foto: Reuters Pes je enajsto od 12 živalskih znamenj kitajskega horoskopa. Ljudje, rojeni v tem znamenju, veljajo za zveste, poštene, prijazne, previdne in preudarne, pa tudi trmaste. So dobri po naravi in vedno pripravljeni pomagati drugim. Foto: Reuters V rdečo barvo se je v čast kitajskemu novemu letu obarval tudi Sydney. Foto: Reuters Sorodne novice Po Trumpu "petelinu" je prišel še Trump "pes" Kakšno bo za vas leto 2018? Preberite v letnem horoskopu! Dodaj v

Nemirno leto psa: vlagatelji naj bodo preudarni, "ognjenim" panogam bo šlo dobro

Praznovanje kitajskega novega leta

16. februar 2018 ob 17:02

Peking - MMC RTV SLO, STA

Kitajci po vsem svetu so vstopili v novo leto po lunarnem koledarju, ki je po kitajskem horoskopu v znamenju psa. Ob izteku leta ognjenega petelina so jasnovidci napovedali, da bo leto psa za svetovne voditelje vse prej kot mirno in prijetno.

Vsako znamenje v kitajskem horoskopu je povezano z osnovnima pojmoma v kitajski filozofiji jin in jang ter z enim izmed petih elementov - kovino, ognjem, lesom, zemljo in vodo, ki se menjajo vsako leto. Letos je na vrsti kombinacija psa in zemeljskega janga.

Pes je enajsto od 12 živalskih znamenj kitajskega horoskopa. Ljudje, rojeni v tem znamenju, veljajo za zveste, poštene, prijazne, previdne in preudarne, pa tudi trmaste. So dobri po naravi in vedno pripravljeni pomagati drugim.

Mojstri feng šuja sicer napovedujejo dobro leto za internetna, tehnološka in javna podjetja. Gre za z "ognjem povezane" panoge, ki jim bo šlo še posebej dobro maja in julija.

Jasnovidci vlagateljem svetujejo preudarnost pri sprejemanju odločitev v letu psa. "Pes predstavlja dolžnost in zvestobo ter je znamenje obrambe in zaščite. Podjetniki naj se držijo svojih najzvestejših strank, vlagatelji pa naj ne ugriznejo več, kot lahko prežvečijo," priporočajo.

Sreča za Harryja, nesreča za Trumpa

Hongkonški mojstri feng šuja so se dotaknili tudi nekaterih slavnih. Mojstrica Thierry Chow tako napoveduje srečno poroko britanskega princa Harryja in njegove izvoljenke Meghan Markle, ki bosta usodni da dahnila maja.

Leto psa pa naj bi ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, ki je tudi sam rojen v znamenju psa, prineslo nesrečo. Trump se je namreč rodil v znamenju ognjenega psa, letos pa bo leto zemeljskega psa in ta dva elementa se ne ujemata dobro.

Chowova pravi, da bo ogenj v Trumpovem znaku vplival na njegovo zdravje, njegove besede - element ognja namreč predstavlja tudi govor - pa bi lahko prinesle resnične težave in oprijemljive posledice.

"Preveč ognja in preveč zemlje je, to bo povzročalo neravnovesje v njegovi sreči," je povedala Chowova, ki predvideva dodatno stopnjevanje napetosti med ZDA in Severno Korejo. Opozorila je tudi na nevarnost komunikacijskega šuma med Trumpom in Kitajsko zaradi perečih trgovinskih in gospodarskih vprašanj.

Med znanimi osebnostmi so se v znamenju psa sicer med drugim rodili tudi Winston Churchill, mati Terezija, Elvis Presley, Bill Clinton, George Bush mlajši, Steven Spielberg, Madonna in Michael Jackson.

Včasih je pokalo noč in dan

Kitajsko novo leto praznujejo tudi v Tajvanu, Hongkongu, Macau in deželah jugovzhodne Azije s številčnim kitajskim prebivalstvom - v Singapurju, Indoneziji, Laosu, Maleziji, na Filipinih in Tajskem - ter seveda Kitajci povsod drugod po svetu.

Za prebivalce velikih kitajskih mest, kot sta Peking in Šanghaj, pa je bilo tokratno pričakovanje novega leta precej mirnejše in tišje kot v preteklosti, saj so oblasti zaradi slabega zraka in varnostnih pomislekov prepovedale ognjemete.

To je številne Kitajce močno vznejevoljilo, še posebej starejšo generacijo, saj naj bi po njihovi tradiciji prav ognjemeti in petarde prestrašili pošast preteklega leta, imenovano guonian, in priklicali srečo v novo leto. Pirotehnika je zato nekoč zaznamovala ves praznični teden, tako dneve kot noči, v današnjem času pa je precej mirneje.

T. H., foto: Reuters