Novozelandci prepovedali obisk kinodvorane v pižamah

Nenavadni modni trend

23. april 2018 ob 11:06

Upravitelji kinodvorane v majhnem mestu Hawera na Novi Zelandiji so obiskovalcem prepovedali, da se projekcij filmov udeležujejo v pižamah. "To ni podoba, ki jo želimo kazati," so zapisali odgovorni.

Njihov cilj je, da dvignejo standarde v majhnem mestu. "Tako kot druga podjetja in meščani smo tudi mi opazili vedno večji trend nošenja pižam v javnosti," so zapisali zaposleni v Hawera Cinemas na svoji strani na Facebooku.

"To ni podoba, ki jo želimo kazati, niti trend, ki ga želimo spodbujati pri Hawera Cinemas. Prosimo vas, da prihajate v našo kinodvorano brez pižam in v umazanih gumijastih škornjih - ne glede na to, kako prisrčni so," so še dodali

V mestu Hawera živi 12.000 ljudi in številni so novo modno zapoved pozdravili z navdušenjem. "To je neverjetno, da je treba povedati ljudem, kako se naj oblečejo, preden zapustijo svoj dom," je zapisal ob tem domačin Greg Gurgess po poročanju britanskega Guardiana.

Spet drugi pa so upravitelje kinodvorane obtožili, da posegajo v pravice svojih strank. "Vau, nisem si mislil, da ste modna policija," je zapisal Paygeen Williams. Objava na Facebookovi strani kinodvorane je sprožila tudi številne pobude, da se začnejo uveljavljati pravila oblačenja tudi v nakupovalnih središčih in drugih javnih krajih.

