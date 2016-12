Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Glede na zgodovino ankete se predsedniki ZDA skoraj vedno uvrstijo na prvo mesto, čeprav je Obama leta 2008 na njej prehitel predsednika Georgea Busha mlajšega in od takrat naprej ohranil prvo mesto. Foto: Reuters Že 15. leto zapored je med ženskami na prvem mestu Hillary Clinton. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Obama in Trump najbolj oboževana med Američani

Med ženskami na prvem mestu Hillary in Michelle

29. december 2016 ob 16:41

New York - MMC RTV SLO/STA

Odhajajoči ameriški predsednik Barack Obama je pri Američanih najbolj oboževan, sledi pa mu prihajajoči predsednik Donald Trump.

Na lestvici po anketi Gallupovega inštituta je Obama zasedel prvo mesto med moškimi z vsega sveta, ki so jih Američani v iztekajočem se letu najbolj občudovali. Za Obamo se je izreklo 22 odstotkov udeležencev ankete, za Trumpa pa 15 odstotkov.

Na tretje mesto za Trumpom se je uvrstil papež Frančišek, pred senatorjem iz Vermonta Bernardom Sandersom, pridigarjem Billyjem Grahamom in nekdanjim predsednikom ZDA Billom Clintonom, ki si deli šesto mesto s premierjem Izraela Benjaminom Netanjahujem. V prvi deseterici so še dalajlama, ustanovitelj Microsofta Bill Gates in novoizvoljeni podpredsednik ZDA Mike Pence.

Hillary že 15 let najbolj oboževana

Že 15. leto zapored je med ženskami na prvem mestu Hillary Clinton, kar pa ji ni pomagalo do zmage na predsedniških volitvah 8. novembra. Clintonova je med ženskami prejela podporo 12 odstotkov Američanov, prva dama ZDA Michelle Obama se je uvrstila na drugo mesto z osmimi odstotki podpore.

V prvi deseterici so še nemška kanclerka Angela Merkel, televizijski zvezdi Oprah Winfrey in Ellen DeGeneres, britanska kraljica Elizabeta II., borka za pravice žensk Malala Jusafzaj, nekdanja državna sekretarka ZDA Condoleeza Rice, senatorka iz Massachusettsa Elizabeth Warren ter nekdanja guvernerka Aljaske Sarah Palin.

Anketo je Gallupov inštitut izvedel med 7. in 11. decembrom med 1.028 vprašanimi, starejšimi od 18 let, iz vseh zveznih držav in prestolnice Washington.

