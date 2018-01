Odličen odziv podaljšal drsanje na Kongresnem trgu

Drsališče bo obratovalo do 18. februarja

1. januar 2018 ob 20:39

Ljubljana - MMC RTV SLO

Drsališče Ledena fantazija, ki na ljubljanskem Kongresnem trgu ponuja več kot 2.000 kvadratnih metrov za drsanje, bo obratovalo vse do 18. februarja in ne samo do 7. januarja, kot so sprva načrtovali organizatorji.

Za podaljšanje obratovanja drsališča so se odločili zaradi odličnega odziva Ljubljančanov, obiskovalcev iz Slovenije in tujih turistov, so danes sporočili organizatorji. Ledena fantazija je z možnostjo drsanja v samem središču Ljubljane in s številnimi dogodki po njihovi oceni poživila predpraznično in praznično vzdušje.

Ledena fantazija je športno-rekreativno-zabavni objekt, ki je namenjen vsem generacijam, družinam, šolam, tistim, ki znajo drsati, in tistim, ki se bodo s tem šele spoznavali. Na lokaciji je zagotovljena izposoja drsalk in druge opreme ter strokovna pomoč.

Ob objektu je tudi gostinska ponudba, ki je usklajena z drugimi kulinaričnimi dejavnostmi v središču Ljubljane v tem času, prav tako zabavni program, ki v sodelovanju s partnerji poteka na in ob drsališču.

Drsališče v središču Ljubljane je bilo odprto tudi na najdaljšo noč v letu, ko so številni prihod novega leta pričakali na ulicah prestolnice, nekateri med njimi tudi na drsalkah.