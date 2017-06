Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Ropar iz Kansasa je policistom pojasnil, da gre raje v zapor kot nazaj domov k ženi. A točno tja ga je sodnik nazadnje tudi poslal. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Oropal banko, da bi ušel ženi. Zdaj bo pol leta v ... hišnem zaporu

Ob ropu je dejal, da je raje v zaporu kot doma

15. junij 2017 ob 14:14

Kansas City - MMC RTV SLO

Lani jeseni se je v Kansas zgodil bančni rop, ki je osupnil policiste. Storilec je z grožnjo zahteval denar, nato pa mirno sedel v preddverje in počakal nanje.

"Jaz sem ta, ki ga iščete," je 71-letni Lawrence John Ripple pojasnil enotam, ki so prihitele na kraj zločina, v katerem je blagajničarka roparju izročila 2924 ameriških dolarjev, saj je pred njo potisnil list, na katerem je pisalo. "Daj mi denar, imam pištolo!".

Policistom je pojasnil, da se s soprogo prepirata in da ne želi več prenašati te situacije. Povedal je, da je sporočilo z zahtevkom napisal vpričo nje in ji dejal, da je "raje v zaporu kot doma".

Zaradi njegovega dejanja je to seveda postala povsem realna možnost, vendar se je pred sodnikom pokesal in zatrdil, da ni bil pri sebi, saj je po zahtevni operaciji na srcu zašel v hudo depresijo. Čeprav ni imel zdravniških dokumentov, s katerimi bi potrdil svoje navedbe, mu je sodnik verjel in ga namesto za dejanske rešetke poslal v hišni zapor, domov k ženi.

