Po več kot 60 letih bodo v kalifornijskem Disneylandu začeli streči alkohol

Vse zaradi novega tematskega parka Vojne zvezd

1. september 2018 ob 10:56

New York - MMC RTV SLO

Končana je več kot 60-letna vzdržnost od alkoholnih pijač v priljubljenem zabaviščnem parku Disneyland v Kaliforniji. Od naslednjega leta bodo obiskovalcem parka začeli streči tudi alkohol.

Do zdaj so morali vsi ljubitelji adrenalinskih voženj, če so hoteeli spiti kozarec piva ali kakšno drugo alkoholno pijačo, prositi za povabilo v enigmatični zasebni klub Club 33 na New Orleans Squaru. Toda stvari se bodo spremenile zaradi odprtja novega tematskega parka Vojna zvezd: rob galaksije, kjer bodo lahko odrasli obiskovalci naročili alkoholno pijačo v novem družabnem zbirališču znotraj parka v baru Oga.

"Obiskovalci bodo lahko prišli v to razvpito luknjo, da se sprostijo, sklenejo sumljive posle in celo srečajo prijatelja ali sovražnika," je dejal izvršni producent pri podjetju Walt Disney Imagineering Scott Trowbridge. Bar so poimenovali po novem liku iz filma Star Wars Ogiju, ki ga opisujejo kot očarljivega Nezemljana. Za glasbo v baru pa bo poskrbel RX-24, ki ga ljubitelji poznajo iz priljubljenih voženj Star Tours.

Ljubitelji franšize Vojna zvezd sicer že od leta 2015 nestrpno čakajo na odprtje tematskega parka. Lani je Disney razkril, da bo na njem stal tudi poseben tematski hotel, kjer bodo lahko gostje okusili delček fikcijskega sveta, ki ga je prvi predstavil režiser George Lucas na velikih platnih. "Nikoli ne boste vedeli, kdaj se bo pojavil maskiran vojak oziroma stormtrooper ali kakšen drug znan obraz," je namignil Trowbridge.

Toda glede na to, da je Disneyland v Kaliforniji veljal za zabaviščni park, kjer niso stregli alkohola (razen v hotelih Downtown Disney in Disney California Adventure), gre za prelomni trenutek. Kar je sprožilo tudi različne odzive na družbenih omrežjih. Med drugim so se na družbenem omrežju Twitter pojavili zapisi, kot je: "Sovražim alkohol, ljubim Disneyjeve parke." Spet drugi so opozorili na posledice, ki ga prinese alkohol v zabaviščnih parkih.

A medtem ko bo to za Američane novost, je alkohol v pariškem Disneylandu nekaj čisto običajnega od leta 1993, ko so upravniki parka svojo odločitev zagovarjali z besedami: "Obiskovalci iz Nemčije in Anglije želijo piti vino, ker je to del francoske izkušnje."

