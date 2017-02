Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V Indiji v zadnjem času poteka debata o izkoriščanju himne za politične namene in zaskrbljenosti zaradi pretiranega nacionalizma. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Postavljen rekord v petju državne himne, za njim stojijo - kdo drug kot Indijci

Tudi prejšnji rekord so imeli v lasti Indijci

17. februar 2017 ob 12:58

V Indiji so postavili nov svetovni rekord v petju državne himne - ta se je zaslišala iz več kot pol milijona grl, kar je še enkrat več kot prejšnikrat.

Predstavniki Guinnessove knjige rekordov so zdaj potrdili, da je ob odprtju hindujskega templja konec januarja v Gudžaratu indijsko državno himno Džana gana mana zapelo 509.261 ljudi.

Tako so Indijci podrli rekord, ki so ga leta 2014 s 254.500 ljudmi postavili v bangladeški prestolnici Daka.

Rekord so postavili v času, ko vlada premiera Narendre Modija skuša okrepiti domoljubno zavest, v Indiji pa poteka debata o izkoriščanju himne za politične namene in zaskrbljenosti zaradi pretiranega nacionalizma pod vodstvom Modijeve desničarske vlade, ki je na oblasti od leta 2014.

Indijsko vrhovno sodišče je novembra lani tako odločilo, da morajo v kinih pred začetkom filma predvajati državno himno, med katero morajo gledalci stati. Odločitev je sprožila val obtožb o napadu na državljanske svoboščine in svobodo govora. Po poročanju medijev prihaja zaradi nespoštovanja odločitve do napadov na obiskovalce kina in celo do aretacij.

