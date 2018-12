Putin: Rap bi morali nadzirati, ne pa ga prepovedati

16. december 2018 ob 20:19

Moskva - MMC RTV SLO

Potem ko so po Rusiji odpovedali niz raperskih nastopov, se je oglasil tudi sam predsednik Vladimir Putin, ki je povedal, da bi moral Kremelj prevzeti nadzor nad rapom.

Poskusi prepovedi rapa so se izkazali za neuspešne, saj je rap vse bolj priljubljen med rusko mladino, zato bi morala država odigrati večjo vlogo pri nadzoru te glasbene smeri, je dejal predsednik na zasedanju državnega sveta za kulturo in umetnost v St. Peterburgu.

Opozoril je, da bi morali k problematiki pristopiti z veliko previdnostjo, dodal pa je, da so hudi ukrepi, kot je ukinitev koncertov, pogosto protiučinkoviti, zato je predlagal drugačen pristop: "Če nekaterih stvari ne morete ustaviti in jih prepovedati, je treba prevzeti nadzor nad njimi in jih usmerjati v pravo smer."

Putinovi komentarji sledijo po tem, ko so lokalne oblasti odpovedale niz raperskih koncertov, med njimi tudi priljubljenega raperja Husyka s pravim imenom Dmitrij Kuznjecov. Oblasti v Krasnodaru so preprečile njegov nastop, češ da je ekstremen in da so njegovi verzi žaljivi, obenem pa v svojih besedilih kritizira rusko vlado, a raper je vseeno nastopil, in to na strehi svojega avtomobila. Možje postave so ga konec novembra aretirali, na hladnem pa bi moral biti 12 dni, a so ga izpustili prej po posredovanju predsedniške administracije. Obenem so njegovi raperski kolegi organizirali koncert, s katerim so mu izrazili podporo.

Glasbeni producent in član svetovalnega sveta za kulturo in umetnost Igor Matvijenko je predlagal vzpostavitev sistema starševskega svetovanja za koncerte. Obenem pa je Matvijenko povedal, da rap spodbuja uporabo mamil. Putin se je na zasedanju neposredno obrnil na Matvijenka in pri tem izrazil največjo skrb glede zlorabe mamil med mladimi, k čemur naj bi jih spodbujal tudi rap: "Povedali ste, da rap in druge sodobne umetniške oblike slonijo na treh stebrih – seksu, mamilih in protestih. Najbolj me skrbijo mamila. To je pot do degradacije naroda."

Zadevo glede mamil je komentiral tudi ruski raper Vasilij Vakuljenko Basta: "Ne spomnim se niti ene pesmi v ruskem jeziku, ki bi promovirala mamila. Res se v pesmih omenjajo mamila, ampak to ni propaganda in poziv k njihovemu uživanju." Basta, na njegovih zadnjih koncertih v Moskvi in Rostovu je bilo tudi po 35.00 ljudi, je staršem predlagal, naj se bolj ukvarjajo z otroki, kot da vso krivdo mečejo na raperje.

Putina skrbi tudi uporaba jezika v rapu, o tem je govoril tudi z jezikoslovko, ki mu je povedala, da je preklinjanje del jezika, vprašanje je le, kako ga uporabite.

D. S.