Razstava SuperPutin: Putin kot vsemogočni vojak, ljubitelj živali in - Superman

Ljubitelj živali, glasbe in športa

16. december 2017 ob 11:48

Moskva - MMC RTV SLO, Reuters

V Moskvi se je prejšnji teden odprla razstava s pomenljivim naslovom "SuperPutin". Na njej je moč videti ruskega predsednika, upodobljenega v celi vrsti junaških poz in dejavnosti.

Na eni sliki Putin strelja rakete v barvi ruske zastave, na drugi premaguje nasprotnike v judu, na tretji oblečen v srednjeveško opravo jaha medveda, na četrti pa je nič kaj skromno upodobljen kar kot - Superman.

V bogati zbirki je prikazana tudi nežnejša Putinova stran - na eni sliki tako crklja pasjega mladička, na drugi pa leoparda. "Vsak izmed likov upodablja neko predsednikovo vrlino," je za AFP razložila ena od organizatork razstave, 22-letna Putinova podpornica Julija Djuževa. "Vsak izmed umetnikov je upodobil pozitivne lastnosti Vladimirja Putina. Vsak izmed njih ga obožuje, spoštuje in podpira."

"Kot prvo in predvsem super predsednik in super voditelj. Je odkrit, zanima ga šport, ljubi glasbo in ščiti živali. Je zvest in spoštljiv do vseh in ima samo zaveznike ter prijatelje," navaja Djuževa.

Razstava v muzeju ultramoderne umetnosti UMAM zajema 30 slik, kipov, mozaikov, kolažev in celo igrač s podobo Putina, odprta pa je do 15. januarja, ko se bo preselila najprej v Berlin, nato pa še v London. UMAM, umeščen v zapuščeno tovarno na obrobju prestolnice, je ustanovil nekdanji župan Arhangelska Aleksander Donskoi, ki upravlja tudi moskovski muzej erotične umetnosti G-Spot.

Novemu mandatu naproti

Razstava, ki združuje vrsto sodobnih ruskih umetnikov, se je odprla le nekaj dni po tem, ko je Putin (pričakovano) sporočil, da se bo na predsedniških volitvah marca prihodnje leto potegoval za nov, že četrti šestletni mandat.

Pričakuje se, da kakšne resne konkurence ne bo imel, zato naj bi imel bolj ali manj zmago že v žepu, s tem pa bi svojo predsedniško vladavino podaljšal najmanj do leta 2024, s čimer bo postal ruski voditelj z najdaljšim stažem po Stalinu. Putin je namreč na enem od dveh najvišjih položajev v Rusiji, na predsedniškem ali premierskem, že vse od leta 2000.

Konstantno visoka podpora

Javnomnenjske ankete Putinu merijo izjemno visoko priljubljenost, ki že od marca 2014, ko je Moskva priključila Krim, ni padla pod 80 odstotkov. Kritiki sicer to pripisujejo tudi odsotnosti neodvisnih medijev v Rusiji (to sicer čisto popolnoma ne drži) in manku resnih političnih tekmecev.

Je pa pri Putinu nedvomno mogoče opaziti močan kult osebnosti in Kremelj nesramežljivo propagira mačistično propagando, naj si bodo fotoseanse goloprsega Putina sredi Sibirije ali pa Putina med najrazličnejšimi športnimi dejavnostmi.

Predsedniku v čast snemajo pop pesmi, po moskovskih kioskih prodajajo majice z njegovo podobo, lani pa je na prodajne police prišla tudi ekskluzivna kolonjska vodica "Navdihnil Vladimir Putin". Ni čudnega, da ga ameriški predsednik Donald Trump tako ceni.

K. S.