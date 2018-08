Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 6 glasov Ocenite to novico! Število obiskovalcev festivala Sziget se iz leta v leto povečuje. Foto: EPA Na festivalu je bilo mogoče opaziti tudi najmlajše. Foto: EPA Dodaj v

Rekordno število obiskovalcev na letošnjem festivalu Sziget

Festival vsako leto obišče več in več glasbenih navdušencev

15. avgust 2018 ob 16:00

Danes se končuje ena največjih zabav v Evropi – festival Sziget v Budimpešti. Na otoku Obuda so letos našteli rekordnih 565.000 obiskovalcev.

Na enem največjih in najbolj priljubljenih festivalov na prostem so se med drugim predstavili ameriška pevka Lana Del Rey, raper Kendrick Lamar in virtualna britanska zasedba Gorillaz. Nastopili so tudi Mumford & Sons, Dua Lipa, Arctic Monkeys in Kygo.

Letošnji festivalski proračun je znašal slabih 28 milijonov evrov. "Sziget je res unikaten svetovni festival. Ponosni smo, da smo lahko tu v srcu Budimpešte gostili 565.000 ljudi z vsega sveta. Bilo je res mednarodno praznovanje umetnosti z umetniki iz 63 različnih držav v sedmih dneh," je povedal glavni organizator Tamas Kadar. Dogodek po njegovih besedah temelji na odprtosti, ljubezni in medsebojnem spoštovanju in tako naj bi bilo tudi v prihodnje.

Prvi festival Sziget sta leta 1993 organizirala prijatelja Karoly Gerendai in Peter Sziami Müller. Na prvem festivalu so našteli 43.000 obiskovalcev, večinoma iz Madžarske, ki so uživali v 200 koncertih, 80 filmskih projekcijah in 40 gledaliških predstavah.

Lani je festival slavil 25-letnico obstoja, kako velik porast je dosegel v četrt stoletja, pa priča podatek, da ga je pred dvema letoma obiskalo skoraj pol milijona ljudi iz 93 držav. Organizatorji navadno pripravijo okoli 1.000 dogodkov na več kot 50 prizoriščih po otoku.

