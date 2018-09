Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Za zdaj še ni znano, ali je prav to občina stalnega prebivališča srečnega dobitnika. Foto: BoBo Dodaj v

Sedmica na lotu vplačana na Ravnah na Koroškem

Srečnež prejel več kot 4,6 milijona evrov

10. september 2018 ob 11:00

Ravne na Koroškem - MMC RTV SLO, STA

Srečnež, ki je vplačal listek na Ravnah na Koroškem, je novi milijonar. Kombinacija 1 2 4 7 9 21 38 26 pri žrebanju Loto sedmice mu je prinesla dobitek v vrednosti približno 4.603.000 evrov.

Za zdaj še ni znano, ali je prav to občina stalnega prebivališča srečnega dobitnika. Izžrebana pa je bila tudi kombinacija 6 + 1. Srečka, ki bo dobitniku prinesla približno 14.355 evrov, je bila vplačana v Hočah, so sporočili iz Loterije Slovenije.

Toda srečnež bo na račun dobil nakazanih manj kot 4,6 milijona evrov. Zakon o davkih na dobitke pri klasičnih igrah na srečo določa, da so s 15-odstotno davčno stopnjo obdavčeni dobitki v vrednosti 300 evrov in več. Loterija zato ob izplačilu obdavčljivega dobitka obračuna in odvede davek občini stalnega prebivališča dobitnika, osebne podatke o dobitniku pa posreduje Davčni upravi RS.

Dobitnik je za Loterijo prinesitelj veljavnega potrdila o vplačilu, ki mora ob prevzemu dobitka izročiti potrdilo o vplačilu in se identificirati z osebnim dokumentom ter davčno številko. Po nakazilu 15-odstotnega davka (osnova je vrednost dobitka) občini stalnega prebivališča dobitnika Loterija celotno vrednost dobitka nakaže na transakcijski račun dobitnika.

K. K.