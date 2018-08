Sereni prepovedali, da še kdaj obleče oprijeti črni dres

Williamsova se na odločitev še ni odzvala

25. avgust 2018 ob 15:43

Pariz - MMC RTV SLO

Ameriški teniški zvezdnici Sereni Williams je prvi mož francoske teniške zveze prepovedal, da še kdaj stopi na peščena igrišča Odprtega prvenstva v Franciji oblečena v oprijeti črni dres, kot je to storila letos.

"Verjamem, da gremo včasih predaleč. Serenina letošnja oprava, na primer, ne bo več sprejemljiva. Moramo spoštovati igro in kraj," je bil jasen predsednik francoske teniške zveze Bernard Guidicelli. Williamsova je maja vzbujala pozornost s črnim oprijetim dresom, ki je prekrival vse dele njenega telesa. Sebe pa je primerjala z likom iz filma Črni panter. "Počutila sem se kot bojevnica, ko sem ga nosila. Kot kraljica iz Wakande, mogoče," je takrat po poročanju BBC-ja dejala Williamsova.

Williamsova je dres nosila zgolj na Odprtem prvenstvu v Franciji in več kot očitno ga je prvič in zadnjič. Giudicelli je poudaril, da bo morala Američanka in njene tekmice nositi konservativnejša oblačila na prvenstvu. "Vem, da je malo pozno, ker so kolekcije za prihodnja tekmovanja že oblikovane, toda vseeno bomo prosili proizvajalce, da nas obvestijo, kaj pripravljajo," je dejal Giudicelli za revijo Tennis Magazine. 36-letnica se na njegove besede še ni odzvala.



Vendar je že po koncu Odprtega prvenstva v Franciji Williamsova pojasnila, da njen dres ni bil zgolj modna muha. Dres, ki je prekrival njeno celotno telo, je bil oblikovan z namenom, da jo ščiti pred krvnimi strdki. Američanka je po rojstvu hčerke Olympie utrpela pljučno embolijo (stanje, ko krvni strdek zapre žile v pljučih).

Le nekaj dni zatem pa je morala še na operacijo, saj je močno kašljala in se je zaradi kašlja ena izmed njenih ran po carskem rezu odprla. Zdravniki so odkrili še krvni strdek v trebuhu in zaradi tega je morala na operacijo. "Skoraj sem umrla med rojevanjem hčerke Olympie," je na začetku leta spregovorila Williamsova o zapletih po porodu.

K. K.