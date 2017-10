Slovenca predstavljata torbico, ki je varna pred žeparji

Sredstva zbirata tudi na Kickstarterju

7. oktober 2017 ob 13:35

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Slovenski par je ustvaril torbico, ki s številnimi inovacijami svojo vsebino varuje bolje kot katerakoli druga. Za izdelek se zanimajo tudi številni tuji naročniki.

Na potovanjih ali v mestni gneči zaradi tatov in žeparjev marsikdo ostane brez denarnice, mobilnega telefona ali dokumentov. Štajerskima inovatorjema Andreju in Nataši Brumec se je zato porodila ideja, ki sta se jo odločila ponuditi na svetovnem trgu – ustvarila sta prvo pametno varno torbico Safy Bag, za katero je v svetu veliko zanimanja.

Stilsko privlačno oblikovan izdelek, ki je nastal po zaslugi Nataše, tehnično pa ga je zasnoval njen življenjski sopotnik Andrej, ponuja različne možnosti, odvisno od cenovnega razreda izdelka. Najbolj zanimiv je gotovo izdelek, ki vsebuje senzor gibanja, alarm, baterijo za polnjenje mobilnih naprav in kakovosten trak, ki ga je z običajnimi orodji težko prerezati.

Cenejša različica ponuja običajno trištevilčno varnostno kodo, trenutno najboljša varianta pa celo odpiranje torbice s pomočjo prstnega odtisa lastnika in z njegove strani pooblaščenih oseb. Ob tem lahko uporabniki torbico s pomočjo nerazrezljivega pasu priklenejo za stol, ležalnik na bazenu ali druge objekte, za dodatno varnost pa poskrbi še vgrajeni alarm. Torbica je razmeroma lahka, saj je iz aluminija in polikarbonata, hkrati pa je vodoodporna.

Korak pred konkurenco

"Medtem ko je danes na trgu že precej prenosnih varnostnih kovčkov ali torb, je Safy za zdaj edina rešitev, ki je v torbico vgradila tehnološke rešitve in varnostne funkcije za vsakodnevno uporabo," je za STA povedal inovator iz Pragerskega, ki je prostore za delovanje njunega start up podjetja za zdaj dobil v mariborskem inkubatorju podjetniških idej.

Andrej je prepričan, da je izdelek korak pred konkurenco, saj je namenjen vsakodnevni uporabi in praktično onemogoča krajo, ob tem pa je lep oblikovan. Za zdaj je po besedah Nataše, ki skrbi za oblikovanje, na voljo le velikost v črni ali beli barvi, v načrtu pa imata tudi oblikovanje različnih formatov.

Inovativna Štajerca imata za zdaj izdelanih nekaj prototipov in sta še v fazi zbiranja ponudb ter promocije izdelka. Osnovno verzijo brez elektronike trenutno ponujata za 50 evrov, srednja verzija z elektroniko in trištevilčno ključavnico je na voljo za 83 evrov, varianta s ključavnico na prstni odtis pa stane 143 evrov.

Veliko zanimanje

Brumčeva se trudita, da bi njun izdelek na trgovske police spravili najpozneje aprila 2018, prednaročilo pa je mogoče oddati že zdaj. Odziv je, kot pravi Andrej, razmeroma velik, še posebej na družbenih omrežjih, kjer se ljudje za torbico zelo zanimajo.

Ponudili so jo tudi na Kickstarterju, kjer želijo zbrati okoli 60.000 evrov, medtem ko so že našli tudi sovlagatelja in proizvajalca torbice. Za koga gre, Brumec za zdaj še ne izdaja, je pa povedal, da gre za večje slovensko podjetje, ki bo pomagalo z okoli 200.000 evri zagonskega denarja.

"Naš cilj je globalni trg, seveda v prvi vrsti prodor na ameriški trg, od koder se za izdelek že zanimajo številni potencialni naročniki in mediji. Veliko je bilo odziva tudi v Italiji, pa tudi iz vseh drugih delov sveta," je dejal Brumec, ki upa tudi na večje posle z raznimi telekomunikacijskimi ali turističnimi podjetji

M. Z.