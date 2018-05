Slovenija ima hobotnici dve – Lea Sirk Marco spomnila na Jana Oblaka

Med športnimi novicami slovenska evrovizijska predstavnica

13. maj 2018 ob 13:34

Madrid - MMC RTV SLO, STA

"Fantastičen nastop Oblakove žene na Evroviziji," je hvale na račun Lee Sirk izrekel španski športni časnik Marca, ki je pevko primerjal z reprezentančnim vratarjem Janom Oblakom.

Na portalu spletne izdaje omenjenega časopisa, kjer mrgoli športnih novic, izstopa fotografija 28-letne Primorke, ki je nastala med njenim nastopom v finalu 63. Pesmi Evrovizije.

Ustvarjalce La Marce je del koreografije spomnil na enega najboljših vratarjev španskega nogometnega prvenstva, La Lige.

Pevka in nogometaš seveda nista poročena ali nista kakor koli drugače povezana, Lea je srečno poročena in mati dveh punčk, tako da gre pri omembi Oblakove žene za neposrečen zapis, a želeli so izpostaviti podobnost med Sirkovo in Oblakom, ki oba prihajata iz Slovenije in sta oba "hobotnici".

Zakaj hobotnici?

Vsi športni poznavalci vedo, da Oblaka zaradi vrhunskih obramb že dalj časa kličejo "hobotnica", kot da ima več parov rok, ko uspešno brani svojo mrežo pri Atleticu (nasmiha se mu še tretja nagrada za najboljšega vratarja La Lige, z izjemno obrambo je navdušil tudi na sobotni tekmi proti Getafeju, ko je izjemno ubranil 11-metrovko). Z evrovizijskim nastopom pa je hobotnica "postala" tudi Sirkova. V prvem kadru je videti zgolj njo, za njo pa so štirje pari rok spremljevalne skupine, štirih plesalk.

Lejin nastop navdušil

Del plesne točke, sestavil jo je koreograf Erik Bukovnik, je navdihnila tudi tviteraše, ki so se ob fotografiji pošalili na različne načine, kot je recimo: Ko me vprašajo, koliko simpatij imam ... Ko želiš pritegniti pozornost natakarja na terasi ... BBC jo je primerjal z Elzo iz Ledenega kraljestva, z oskarjem nagrajenim animiranim filmom ...

Spodaj lahko vidite trenutek "hobotnice" in še več utrinkov Lejinega finalnega nastopa na 63. pesmi Evrovizije.