Izjemna obramba Oblaka; jubilej Marcela na okroglih 30

Real s 6:0 odpravil Celto

13. maj 2018 ob 10:27

Ljubljana - MMC RTV SLO

Atletico Madrid je v španskem nogometnem prvenstvu s klasičnim izidom 1:0 opravil svoje delo, pri zmagi nad Getafejem pa je imel veliko vlogo spet Jan Oblak.

V 77. minuti je slovenski reprezentančni vratar imenitno ubranil enajstmetrovko. Streljal je Maročan Faycal Fajr, in to v desni kot Oblakovih vrat. Toda Oblak se je vrgel v pravo smer in strel atraktivno ubranil.

Jan Oblak tako postaja vedno večji specialist za strele z bele točke, čeprav je bil pred dvema letoma pod udarom kritik, ko je v finalu Lige prvakov ob streljanju enajstmetrovk "požrl" vseh pet Realovih žog.

Edini zadetek je v sedmi minuti dosegel Koke, ki je v kazenskem prostoru (po podaji Griezmanna) sprožil natančen diagonalni strel.

Bale in Isco Real hitro popeljala do vodstva 3:0

Kraljevi klub, ki ga čez dva tedna čaka finale Lige prvakov, je brez Cristiana Ronalda s 6:0 odpravil Celto. Uvodna zadetka je dosegel Garreth Bale (prvega po izjemno hitrem prenosu žoge in podaji Modrića), odlično je igral tudi Isco, ki je bil podajalec pri drugem Balovem golu, v 32. minuti pa je povišal na 3:0.

Branilec Marcelo je na svoj 30. rojstni dan odigral že 450. tekmo v dresu Reala. "Privilegij je igrati za najboljši klub na svetu. Na začetku sezone smo imeli težave, vendar smo se pobrali in smo spet samozavestni," je povedal Brazilec.

Barcelona, ki si je že zagotovila naslov španskega prvaka, bo danes v gosteh igrala z Levantejem.

La liga se bo končala naslednji konec tedna, Atletico bo na domačem štadionu igral z Eibarjem.

ŠPANSKO PRVENSTVO, 37. KROG

REAL SOCIEDAD - LEGANES 3:2 (2:1)

Oyarzabal 18., Canales 25., Jose 78./ 11-m; Rico 26., Guerrero 53.

ALAVES - ATHLETIC BILBAO 3:1 (1:0)

Guidetti 43., El Haddadi 60., Gomez 77.; Muniain 79.

GETAFE - ATLETICO MADRID 0:1 (0:1)

Koke 8.

GIRONA - VALENCIA 0:1 (0:0)

Vietto 61.

EIBAR - LAS PALMAS 1:0 (1:0)

Charles 5.

DEPORTIVO - VILLARREAL 2:4 (0:3)

Valle 58., 88.; Castillejo 2., 45., Trigueros 31., Čerišev 92.

BETIS - SEVILLA 2:2 (1:0)

Bartra 5., Moron 81.; Ben Yedder 57., Kjär 79.

REAL MADRID - CELTA VIGO 6:0 (3:0)

Bale 13., 30., Isco 32., Hakimi 52.,

Gomez 74./ag, Kroos 81.



Nedelja ob 16.15:

ESPANYOL - MALAGA



Ob 20.45:

LEVANTE - BARCELONA

Lestvica: BARCELONA 36 27 9 0 94:24 90 ATLETICO MADRID 37 23 9 5 56:20 78 REAL MADRID 37 22 9 6 92:42 75 VALENCIA 37 21 7 9 63:37 70 VILLARREAL 37 18 6 13 55:48 60 REAL BETIS 37 18 6 13 58:58 60 SEVILLA 37 16 7 14 48:58 55 GETAFE 37 14 10 13 41:33 52 EIBAR 37 14 8 15 42:48 50 REAL SOCIEDAD 37 14 7 16 66:58 49 GIRONA 37 13 9 15 48:58 48 ALAVES 37 15 2 20 40:49 47 CELTA VIGO 37 12 10 15 55:58 46 ATHLETIC BILBAO 37 10 13 14 41:48 43 ESPANYOL 36 10 13 13 31:41 43 LEVANTE 36 10 13 13 37:50 43 LEGANES 37 11 7 19 31:49 40 DEPORTIVO 37 6 11 20 37:74 29 LAS PALMAS 37 5 7 25 23:72 22 MALAGA 36 5 5 26 23:56 20

T. O.