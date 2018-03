Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Moški je bil začasno suspendiran in do nadaljnjega ne bo vstopil v sodno dvorano. Foto: Reuters Sorodne novice Računi za odvetnike so previsoki, Bill Cosby išče posojilo Dodaj v

Sodnika aretirali, ker je sosedi ukradel spodnje perilo

23-letnica je njegova nekdanja praktikantka

31. marec 2018 ob 19:09

New York - MMC RTV SLO

Newyorškega sodnika Roberta Cicala so policisti aretirali, saj je vlomil v hišo svoje sosede, ki je hkrati tudi njegova nekdanja praktikantka, in ji ukradel spodnje perilo.



Sodnika, ki dela v okrožju Suffolk, so aretirali, potem ko ga je v hiši opazila 23-letna soseda. Iz hiše mu je sprva uspelo pobegniti, ona pa je poklicala svojo mamo. Ta se je obrnila na policiste in jim sporočila njegov natančni opis, po katerem so ga tudi ujeti.

Ob aretaciji so sporočili, da je imel moški pri sebi "več različnih ukradenih ženskih spodnjic, za katere verjamemo, da so rezultat tega ropa ali katerega izmed prejšnjih". Moški je priznal, da se v tisto hišo zaradi kraje spodnjic ni odpravil prvič, saj "ima večkrat močno potrebo po kraji ženskih spodnjic".

Čeprav je sprva dejal, da je bil v hiši 23-letnice, pa ropa druge stopnje uradno ni želel priznati. Varščina je bila postavljena na 25 tisoč dolarjev za gotovino oziroma na 50 tisoč dolarjev v obveznicah. Poleg tega so predstavniki sodišča sporočili, da je bil začasno suspendiran in ne bo opravljal nikakršnega sodnega dela.

Za zdaj še ni jasno, ali je hišo nekdanje praktikantke izbral iz točno določenega razloga in ali je vlomil tudi v hiše drugih žensk. Ravno tako ni znano, kolikokrat je bil v njeni hiši, še poroča The Independent.

P. B.