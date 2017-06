Sodobna družina: Dva samca jastreba valila jajce in dobila naraščaj

Za mladička lepo skrbita

1. junij 2017 ob 17:51

Amsterdam - MMC RTV SLO

Iz živalskega vrta v Amsterdamu so sporočili veselo novico, da imajo novo živalsko družino - dva ptičja samca sta namreč poskrbela za zapuščeno jajce, iz katerega se je izvalil jastreb.

Oskrbniki so spomladi v ograjenem prostoru, kjer živijo pernati prebivalci, našli zapuščeno jajce in ga dali v inkubator, da bi se lahko razvijalo naprej.

Potem se je eden od njih spomnil na samca jastreba, ki sta nerazdružljiva že vse od leta 2010, ko so ju dobili v živalski vrt iz španskega zavetišča - ne moreta namreč leteti, skupaj pa sta si spletla tudi gnezdo.

Zato so se odločili, da bodo preverili, ali se v njiju skriva tudi starševski nagon. Jajce so prestavili v njuno gnezdo in po začetnem začudenju sta dejansko začela skrbeti zanj. Izmenično sta sedela na njem in ga grela, dokler se čez dva meseca ni izvalil mali jastreb.

Novopečena starša svojo vlogo pridno opravljata še naprej, saj puhasto kepico redno hranita s hrano iz njunih kljunov in jo gledata, kako raste.

"V živalskem kraljestvu istospolni partnerji niso nič nenavadnega, še posebej med pticami. Se je pa pri nas prvič zgodilo, da sta dva samca dejansko valila jajce in zanj poskrbela," so pojasnili v živalskem vrtu.

T. H.