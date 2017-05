Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! čoln, na katerem je bil še vedno morski pes, je reševalna ekipa kasneje odpeljala na obalo. Foto: freedigitalphotos.net Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Starec in morje: ribiču v čoln skočil beli morski pes

Ribič je ostal brez praske

29. maj 2017 ob 10:55

Sydney - MMC RTV SLO/STA

73-letni avstralski ribič je med ribarjenjem ob vzhodni avstralski obali doživel srečanje z belim morskim psom, ki je skočil v njegov čoln. Ribiča je zbil na tla, a se mu je presenečeni Terry Selwood brez poškodb izmaknil.

Ribič je za televizijo ABC razložil, da je med ribarjenjem v Novem Južnem Walesu 2,7-metrski morski pes skočil v njegov 4,5-metrski čoln, v katerem je bil 73-letnik sam.

"Ujel sem obris nečesa, kar je prihajalo pod čolnom," je začel s pripovedjo in nadaljeval: "S plavutjo me je morski pes zadel v podlaket in me zbil na tla." Selwood trdi, da morskega psa ni ujel na trnek, kljub temu pa je skočil več kot 1,5 metra čez sprednji del čolna in pristal v njem. "Bil sem na vseh štirih, gledal me, nato je začel plesati in poskakovati," je dodal.

Selwood je po radiu poklical na pomoč, lokalna reševalna ekipa ga je prišla iskat, čoln, na katerem je bil še vedno morski pes, pa kasneje odpeljala na obalo.

K. K.