Tottenham za vedno kaznoval navijača, ki sta vrgla urin med navijače West Hama

West Ham je izločil Tottenham v ligaškem tekmovanju

31. oktober 2017 ob 17:56

London - MMC RTV SLO, STA

Po pregledih posnetkov je klub navijača - eden urinira v plastenko, drugi pa jo vrže proti navijačem West Hama - izsledil in ju kaznoval.

"Tako vedenje ne moremo sprejeti in opravičiti. Takih navijačev ne potrebujemo in naših domačih tekem ne bosta več obiskovala," so v sporočilu za javnost napisali pri Tottenhamu.

West Ham je prejšnji teden tekmo dobil s 3:2 in napredoval v četrtfinale, čeprav je po polčasu zaostajal z 0:2.