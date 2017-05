Trump v srcu Evrope: Odrinil Markovića, "ročni spopad" z Macronom

Zanimivih dogodivščin na stari celini kar ne zmanjka

26. maj 2017 ob 12:30

Bruselj - MMC RTV SLO/STA

Donald Trump je v Bruslju poskrbel za veliko materiala, ki se zdaj širi po (družbenih) medijih: črnogorskega premierja je izrinil iz ospredja, Macronu pa pokazal svoj že sloviti "jekleni" stisk roke.

Ameriški predsednik je v četrtek na srečanjih z voditelji in na vrhu zveze Nato v prestolnici Evropske unije pritegnil pozornost z več dejanji in besedami, za enega najodmevnejših v medijih in na družbenih omrežjih pa se je izkazal posnetek, na katerem odrine črnogorskega premierja Duška Markovića in se postavi v ospredje.

Voditelji držav članic Nata so si pred vrhom ogledali novo poslopje zavezništva. Na enem od posnetkov se jasno vidi, kako Trump z levo roko odrine Markovića ob stran, se namesti v ospredje – ob bok generalnega sekretarja Nata Jensa Stoltenberga – in si popravi suknjič. Posnetek, na katerem se Marković nato nasmehne, se je nemudoma razširil po spletu.

Tiskovni predstavnik Bele hiše Sean Spicer je v odzivu sporočil, da posnetka sicer ni videl, da pa predpostavlja, da se je Trump zgolj postavil na svoje prej odrejeno mesto.

V bran je ameriškega predsednika vzel tudi Marković, ki je dogodek označil za "nedolžen pripetljaj". V vsakem primeru je naravno, da je predsednik ZDA v prvi vrsti, je dejal in dodal, da je priložnost izkoristil za zahvalo za podporo ZDA članstvu Črne gore v Natu, povzema Tanjug.

Členki so bledeli, stiskala sta zobe ...

Francoski predsednik Emmanuel Macron pa je uspešno prestal "jekleni" stisk roke ob pozdravu s Trumpom. Da je šlo za resničen "ročni spopad", so ujele tudi kamere – voditelja sta stiskala zobe, členki prstov so jima pobledeli, obraz se jima je napel. "Vajo" sta potem ponovila še na vrhu Nata.

Trump je znan po svojevrstnem stisku rok, ki ga pogosto kombinira tudi s potegom roke, da tako vrže svojo "žrtev" iz ravnotežja. A 39-letni francoski predsednik je bil na to očitno pripravljen, ko sta se še pred vrhom Nata sestala na ameriškem veleposlaništvu v Bruslju.

Med nastavljanjem kameram ob začetku je Macron Trumpu vračal stisk roke. Usta je stisnil in vračal srepeč pogled Američanu. Členki prstov so jima že bledeli, stiskala sta zobe, obraz se jima je napenjal, dokler nista končno popustila. Zatem sta se odpravila na hitro delovno kosilo s telečjim filejem in musom iz belgijske čokolade, je opisala AFP.

A to še ni bilo konec njunega "spopada" v stisku rok. Pozneje sta se ob začetku vrha Nata sredi klepeta med voditelji 28 članic zavezništva znova rokovala. In Macron je tudi tokrat uspešno prestal "preizkušnjo".

Trump je med druženjem Macronu zagotovil, da je bil njegov favorit na predsedniških volitvah, ki so bile na začetku meseca v Franciji, je navedel vir v uradu francoskega predsednika. S tem je zavrnil namigovanja, da naj bi si Trump želel zmage voditeljice skrajne desnice Marine Le Pen.

A. K.