Turisti se za popoln selfi s kengurujem izpostavijo tudi brci in ugrizu

Edina primerna hrana zanje je trava

3. maj 2018 ob 09:17

Sydney - MMC RTV SLO

V bližino bolnišnice v Morissetu v Avstraliji vsak teden pride približno 3.000 turistov, vsi z enim namenom - da bi posneli "popoln selfi" s kenguruji, ki tam prosto živijo. A takšna bližnja srečanja se pogosto ne končajo dobro.

Pri omenjeni bolnišnici v zvezni državi Novi Južni Wales je mogoče videti prostoživeče kenguruje, kar se je v času družbenih omrežij hitro razširilo. Vse več ljudi tako prihaja na zelenico, da bi jih zvabili čisto blizu in posneli dobro fotografijo s tem vrečarjem, ki je zaščitni znak Avstralije. Seveda jih poskušajo zvabiti k sebi s hrano, predvsem s korenčkom, kar pa ni dobro ne za želodce teh živali ne za obiskovalce. Mnogi srečanje z živaljo namreč zapustijo z ugrizom, prasko ali brco, piše BBC.

Krajevne oblasti zato vse glasneje opozarjajo, da je treba obiskovalce čim prej izobraziti o teh prikupnih vrečarjih, za katere pa vseeno ne smemo pozabiti, da so vseeno divje živali. "Kenguruji so neskončno prisrčni, o tem se vsi strinjamo, a ljudi lahko poškodujejo. Družbena omrežja so vse spremenila, saj na Instagramu, Facebooku in na različnih blogih kar mrgoli nasvetov o tem, kako narediti popoln selfi s kengurujem. Pri bolnišnici boste te živali zagotovo videli, zato ljudje prihajajo vse pogosteje. A treba jim je povedati, kako naj ravnajo v njihovi bližini," je dejal poslanec s tega območja Greg Piper.

"Najprej bodo hrano pričakovali, nato zahtevali"

Ljudje kenguruje hranijo, kar jim škodi, saj so to živali, ki se pasejo, zato ljudje spreminjajo njihove navade in naravno obnašanje. "Sprva bodo hrano le pričakovali, čez nekaj časa pa jo bodo že zahtevali, s tem pa postajajo vse nevarnejši za ljudi. Odrasel samec lahko spravi na tla kogar koli, ko brcne s svojimi močnimi zadnjimi nogami," je še opozoril Piper, ki v isti sapi pomirja, naj se turisti ne prestrašijo. "Če se vam žival približa, jo lahko celo pobožate, le hranite jih ne."

Obiskovalci kengurujem prinašajo predvsem korenje, a strokovnjaki opozarjajo, da nobena zelenjava zanje ni dobra, čeprav se ljudem morda zdi tako. Korenje namreč vsebuje veliko sladkorja, zaradi česar lahko povzročijo celo smrtne bolezni.

A. P. J.