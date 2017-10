Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V švicarskih čistilnih napravah vsako leto konča za 43 kilogramov zlata in tri tone srebra, je danes sporočil švicarski raziskovalni inštitut za vode Eawag. Foto: AP Dodaj v

V Švici po odtokih v obliki zlata in srebra odtekajo milijoni

Švica je ena največjih predelovalk zlata na svetu

10. oktober 2017 ob 21:00

Bern - MMC RTV SLO

Švicarske odpadne vode so precej bolj dragocene, kot nakazuje njihov vonj - vsebujejo namreč za tri milijone frankov (2,7 milijona evrov) zlata in srebra, ki ga vsako leto v odtoke odplakne predvsem švicarsko gospodarstvo, so izračunali strokovnjaki.

V švicarskih čistilnih napravah vsako leto konča za 43 kilogramov zlata in tri tone srebra, je danes sporočil švicarski raziskovalni inštitut za vode Eawag. Vrednost vsake od teh kovin je 1,5 milijona frankov, piše nemška tiskovna agencija dpa.

Velik del zlata izvira iz rafinerij zlata v regiji Ticino, medtem ko srebro uporabljajo predvsem v kemični in medicinski industriji, navaja študija. V nekaterih predelih te regije je koncentracija zlata v blatu celo tako visoka, da bi ga bilo morda vredno reciklirati, še pravi inštitut.

Švica je veliko trgovsko vozlišče, hkrati pa ena največjih predelovalk zlata na svetu. Zlato je tako predstavljalo več kot četrtino vsega lanskoletnega izvoza, ki je bil skupno vreden 298 milijard frankov.

