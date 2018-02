Vas mika delo na Antarktiki? Kemiki, tesarji in celo slaščičarji vabljeni!

7. februar 2018 ob 19:31

Brest - MMC RTV SLO, STA

Francoski polarni inštitut Paul-Emile Victor je objavil javni razpis za zaposlitev. Ponuja kar 40 različnih delovnih mest za francosko govoreče ljudi, ki bi se pridružili ekipam na eni od šestih baz na Arktiki in Antarktiki.

Iščejo predvsem kemike, tesarje, peke, slaščičarje in druge ljudi, ki bi se za 12 do 14 mesecev preselili v deželo snega in ledu. Kadrovski direktor na inštitutu Laurence Andre Le Marec je povedal, da iščejo profile, ki ne poznajo delovanja inštituta, zato težko dobijo sodelavce.

Prav tako so k sodelovanju dodatno povabili ženske, ki jih je, kot je priznal Le Marec, precej manj kot moških. Na eni izmed njihovih postaj na Antarktiki Durmont d'Urville je namreč poleg 24 moških trenutno le šest žensk.

Potrebna psihična trdnost

40 izbranih kandidatov bo moralo pred odhodom na svoja delovna mesta prestati več zdravstvenih preizkusov in tudi psihološke teste.

"Prepričati se moramo, da so psihično sposobni za takšno preizkušnjo in pripravljeni živeti v manjši skupini na odmaknjenem območju in v občasno ekstremnih razmerah," je povedal Le Marec. Poleg ekstremnih temperatur in delovanja v manjših skupinah se bodo morali člani ekip spoprijeti tudi z odrezanostjo od sveta. Inštitut opozarja, da se pozimi ni mogoče vrniti.

"Seveda nimajo vse postaje tako ekstremnih temperatur," je povedal Le Marec in dodal, da bodo biologi, ki jih bodo poslali na postajo na otoku Amsterdam, ki je v južnem delu Indijskega oceana, lahko delali tudi v kratkih rokavih.

