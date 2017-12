Osvajanje Arktike - ruske vojaške ambicije na severnem tečaju

Arktična triperesnica - edinstven vojaški objekt

28. december 2017

Moskva - MMC RTV SLO

Rusija je korenito razširila svoj nadzor nad arktičnimi ozemlji, edinstveni infrastrukturi, ki jo je zgradila na tem polarnem območju, pa se do zdaj ni približala še nobena druga država.

"V zgodovini odkrivanja in osvajanja Arktike nobena druga država ni zgradila toliko objektov, opremljenih s tako tehnologijo in ki bi bili tako energetsko varčni ali ki bi imeli take vojaške zmogljivosti," je na plenarnem odboru ruskega obrambnega ministra v ponedeljek dejal obrambni minister Sergej Šojgu.

Kot je povedal, so večja gradbena dela na Arktiki "skoraj končana", Arktika pa bo - poleg ruskih zahodnih območij - ostala prednostno območje za razvoj vojaške infrastrukture v prihodnosti.



425 objektov, tisoč vojakov

Rusko obrambno ministrstvo opisuje svoje gradbene projekte na Arktiki kot "neprecedenčne". Kot gre razbrati s spletne strani ministrstva, je vojska v polarni regiji na 700.000 kvadratnih metrih območja zgradila 425 infrastrukturnih objektov, v obstoječih oporiščih s posebnimi vojaškimi sistemi in vojaško opremo pa je že zdaj nastanjenih okoli tisoč vojakov.

Rusija ima na svojih polarnih območjih štiri polno delujoča vojaška oporišča. Enega so zgradili na otoku Alexandra Land, najzahodnejšem večjem otoku v Deželi Franca Jožefa, enega na otoku Wrangel na ruskem daljnem vzhodu, še dva pa na Novosibirskih otokih. Vojska tudi dokončuje gradnjo letališča na Francu Jožefu, ki naj bi do leta 2020 lahko sprejemal letala skozi vse leto.

Arktična triperesnica

Še posebej zanimivo pa je rusko najsevernejše vojaško oporišče, imenovano Arktična triperesnica. To edinstveno oporišče je edini stalni infrastrukturni objekt na svetu, zgrajen na območju 80 stopinj severno od ekvatorja, poroča RT.

Samostojni kompleks, ki se razteza na 14.000 kvadratnih metrih, omogoča do sto ljudem, da v njem bivajo in delajo do poldrugega leta brez zunanje podpore. Oporišče ima svojo lastno elektrarno in čistilno napravo, ki filtrira pitno vodo iz snega, za njeno gradnjo pa so uporabili najnovejšo tehnologijo varčevanja s toploto.

Oporišče ima za svoje osebje tudi vrsto rekreacijskih objektov, vključno s fitnesom, teniškim igriščem, sobo za biljard, pa tudi kinematograf in rastlinjak z zimzelenimi rastlinami. Vse stavbe v oporišču so med seboj povezane z ogrevanimi galerijami.

Ruska vojska namerava svoje vojake, nastanjene na skrajnem severu, opremiti z novim orožjem, posebej zasnovanim za izjemno nizke temperature, prihodnje leto pa bodo na Arktiko poslali tudi novo protiletalsko orožje, ki deluje tudi pri 50 stopinjah pod ničlo (in 50 stopinjah nad njo). In pred kratkim so ruski inženirji razvili novo različico, ki lahko deluje v celo še ekstremnejših razmerah.

Trgovska pot prihodnosti

Arktika za Rusijo ostaja strateško pomembna regija tako pri gospodarskem razvoju kot nacionalni varnosti in vojski. "Do 40 odstotkov redkih zemeljskih surovin in okoli 30 odstotkov naftnih rezerv in rezerv zemeljskega plina je na Arktiki," je za RT povedal Viktor Litovkin, vojaški opazovalec pri poročevalskih agencijah TASS in RIA.

Regija tudi predstavlja eno najučinkovitejših morskih trgovskih poti med Evropo in Azijo, ki ladjam omogoča, da dosežejo svoj cilj dvakrat hitreje kot po tradicionalnih morskih poteh. "Rusija mora za to severno morsko pot zagotoviti navigacijo, ledolomilce in radijske naprave, za to pa mora Moskva v tem delu ohranjati svojo navzočnost," je pojasnil Litovkin.

Severna morska pot je trgovska pot prihodnosti, meni tudi Andrej Koškin, vodja katedre za sociologijo in politične znanosti na Plehanovi ekonomski univerzi. Ob tem je dodal, da uporaba te trgovske poti čedalje bolj zanima vse več držav, vključno s Kitajsko.

Polarne regije pa imajo za Rusijo tudi strateški varnostni pomen, saj bi tuja vojaška plovila, vključno s podmornicami, oboroženimi z raketami, lahko morebiti ogrozila ključno rusko vojaško in civilno infrastrukturo, še posebej v Sibiriji, če bi dobila dostop do Arktičnega oceana ob ruskih severnih mejah, opozarja Litovkin.

