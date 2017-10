Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Vučić je v torek zvečer v Domu garde priredil svečano večerjo za Erdogana, njegovo soprogo in člane turške delegacije. Foto: Reuters

Video: Dačić na slavnostni večerji zapel Erdoganu

Izbral je pesem Osman Aga v turščini

11. oktober 2017 ob 16:02

Beograd - MMC RTV SLO, STA

Srbski zunanji minister Ivica Dačić, ki je znan po tem, da rad zapoje, je tokrat svoj pevski talent pokazal pred turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom, ki je na uradnem obisku v Srbiji.

Na videoposnetkih je videti Dačića, kako pred mizo, za katero sedijo Erdogan in njegova soproga Emina ter srbski predsednik Aleksander Vučić s soprogo Tamaro, poje pesem Osman Aga v turščini. Posnetek nastopa je hitro postal uspešnica na spletnih družbenih omrežjih, poročajo srbski mediji.

Vučić je v torek zvečer v Domu garde priredil svečano večerjo za Erdogana, njegovo soprogo in člane turške delegacije, že pred tem pa sta se predsednika Srbije in Turčije sprehodila po Kalemegdanu.

Podpisali 12 pogodb in memorandumov

Erdogan, Vučić in ministri obeh držav so sicer v torek podpisali 12 meddržavnih pogodb in memorandumov, v sredo pa bodo še štiri. Ob dogovoru o sodelovanju na energetskem področju dogovori odpirajo tudi pot za gradnjo avtoceste med Beogradom in Sarajevom ter Sjenico in Tutinom ter okrepitev trgovinske menjave med državama.

Cilj je trgovinsko menjavo z 850 milijonov ameriških dolarjev (720 milijonov evrov) povečati na več kot milijardo, in to še letos, je dejal Vučić na skupni novinarski konferenci. Erdogan je napovedal, da bo turška banka Eksim podprla nova vlaganja v razvoj Srbije, Turčija pa je še posebej zainteresirana za investicije v infrastrukturo. Podpisali so tudi prostotrgovinske sporazume za trgovanje s sončničnim oljem in govedino.

T. K. B.