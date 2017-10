Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Voditelja Turčije in Srbije bosta okrepila sodelovanje med državama. Foto: Reuters Dodaj v

Erdogan in Vučić podpisala več pogodb za krepitev gospodarskega sodelovanja

Vrednost poslovanja želita dvigniti nad milijardo evrov

10. oktober 2017 ob 18:54

Beograd - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je med obiskom pri srbskem kolegu Aleksandru Vučiću napovedal krepitev političnega in gospodarskega sodelovanja med državama, voditelja sta podpisala več meddržavnih pogodb.

"Skupaj s Srbijo in celotnim Balkanom želimo narediti korake k rešitvi vseh težav," je novinarje nagovoril Erdogan in dejal, da Ankara namerava zgraditi cesto med Srbijo ter Bosno in Hercegovino. Erdogan in Vučić sta podpisala deklaracijo o ustanovitvi visokega sveta za sodelovanje med državama, ki bo nadziralo skupne projekte obeh držav.

Glede dobave plina je Erdogan spomnil, da je plinovod preko Turčije skupni projekt z Rusijo, ki gradi plinovod preko črnomorske regije do jugovzhodne Evrope. Dejal, da se o plinovodu pogovarja z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in da verjame, "da bodo hoteli dostaviti zemeljski plin Srbiji v najkrajšem možnem času". Srbija bi se lahko preko Turškega toka z zemeljskim plinom oskrbovala od leta 2019.

Erdogan je začel dvodnevni uradni obisk v Srbiji v spremstvu močne vladne delegacije in 180 gospodarstvenikov, v središču pogovorov pa sta gospodarsko in trgovinsko sodelovanje. Po pogovoru z visokimi srbskimi predstavniki bo v sredo skupaj z Vučićem obiskal Novi Pazar, središče večinsko muslimanskega Sandžaka na jugozahodu Srbije, ki ga je označil kot "most med državama".

16 meddržavnih pogodb

Erdogan, Vučić in ministri obeh držav so sicer podpisali 12 meddržavnih pogodb in memorandumov, v sredo pa bodo še štiri. Ob dogovoru o sodelovanju na energetskem področju, dogovori odpirajo tudi pot za gradnjo avtoceste med Beogradom in Sarajevom ter Sjenico in Tutinom ter okrepitev trgovinske menjave med državama. Zadevajo pa tudi džamije, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Cilj je trgovinsko menjavo iz 850 milijonov ameriških dolarjev (720 milijonov evrov) povečati na več kot milijardo in to še letos, je dejal Vučić na skupni novinarski konferenci. Erdogan je napovedal, da bo turška banka Eksim podprla nova vlaganja v razvoj Srbije, Turčija pa je še posebej zainteresirana za investicije v infrastrukturo. Podpisali so tudi prostotrgovinske sporazume za trgovanje s sončničnim oljem in govedino.

Vučić "ne bo sodeloval z Güllenom"

Vučić je še dejal, da Beograd povsem podpira Erdogana in mu obljubil da "ne bo sodelovanja s privrženci Fethullaha Gülena", ki ga Ankara obtožuje organizacije neuspelega državnega udara lani, Erdogan pa se je Vučiću zahvalil za takratno podporo.

Ankara se v prizadevanjih za okrepitev vpliva na Balkanu osredotoča predvsem na BiH, ki ima zgodovinske povezave s Turčijo in kjer so Bošnjaki v večini, poroča DPA. Vpliv Turčije je močan tudi v Makedoniji in na Kosovu.

Reuters poroča, da Erdoganov obisk ne bo ostal neopažen v Evropski uniji, kjer diplomati svarijo pred avtoritarnimi težnjami voditeljev zaradi počasnih napredkov v pridruževanju Uniji.

