Video: Nogometno tekmo odigrali 2064 metrov nad morjem

Čudovita kulisa zasneženih gorskih vrhov

27. april 2018 ob 09:26

Soči - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Prireditelji SP-ja v nogometu so organizirali precej nenavadno tekmo. Ruski nogometni veterani so se zbrali na improviziranem igrišču v gorah blizu Sočija na nadmorski višini 2064 metrov.

Kulisa, ki so jo ustvarili zasneženi vrhovi gora, ne bi mogla biti lepša. Improvizirano nogometno igrišče na veliki nadmorski višini je bilo sicer zasneženo in spolzko, a v tekmi, v kateri so se veterani borili kot levi, so uživali vsi - igralci in gledalci.

Ekipi sta bili enakovredni, razšli sta se z neodločenim izidom. A ta tudi ni tako pomemben. S tekmo na tolikšni višini so se igralci vpisali v rusko knjigo rekordov.

Pričakujejo več kot dva milijona turistov in navijačev

Čez 48 dni pa se bo začelo zares. Vsi stadioni razen tistega v Samari so nared, vstopnice se dobro prodajajo. V vseh 11 mestih, ki bodo gostila tekme svetovnega prvenstva, bo dobro poskrbljeno tudi za navijače in varnost.

"Na mednarodnih športnih dogodkih pri nas nikoli ni bilo izbruhov nasilja in tudi tokrat jih ne pričakujemo," je zagotovil vodja organizacijskega komiteja za svetovno nogometno prvenstvo Aleksej Sorokin.



V času prvenstva v Rusiji pričakujejo več kot dva milijona turistov in navijačev, največ v Moskvi in Sankt Peterburgu.

Reportažo z omenjene tekme si lahko ogledate v priloženem videoposnetku!

