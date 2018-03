V Rusiji za potrebe mundiala porušili najvišjo zapuščeno stavbo na svetu

Veličastni TV-stolp v Jekaterinburgu zrušili

24. marec 2018 ob 10:35

Jekaterinburg - MMC RTV SLO

V ruskem mestu Jekaterinburg je danes potekalo nadzorovano rušenje nikdar dokončanega TV-stolpa, ki je veljal za najvišjo zapuščeno stavbo na svetu.

Ruske oblasti se s čiščenjem gostiteljskih mest pospešeno pripravljajo na svetovno nogometno prvenstvo, ki bo v Rusiji potekalo med 14. junijem in 15. julijem letos.

TV-stolp skoraj povsem v središču Jekaterinburga, središču uralskega zveznega okrožja in četrtem največjem ruskem mestu, je bil grajen kot prikaz komunističnih gradbenih dosežkov, po vzoru podobnih razglednih stolpov v Talinu, Vilni in Bakuju.

A gradnje nikdar niso dokončali, tako da je betonska stavba namesto najvišjega, 440 metrov visokega TV-stolpa na svetu postala najvišja zapuščena stavba na svetu, kar je tudi svojevrstni rekord.

Stolp so začeli graditi leta 1983, a s padcem Sovjetske zveze leta 1991 je bil projekt ustavljen. Stolp so zgradili do višine 220 metrov in je bil zaradi projektantskih napak pri gradnji malenkost nagnjen.

Samomorilski stolp

Med prebivalci Jekaterinburga je bil 26-nadstropni stolp brez dvigala znan kot "zabavni stolp", pa tudi kot "samomorilski stolp", saj je bil priljubljena samomorilska točka.

Do leta 2000 so ga nezakonito uporabljali za urbano prosto plezanje po požarni lestvi in za skoke BASE, a po vrsti nesreč s smrtnim izidom so vhod v stolp zapečatili, na njem pa so ostali zlovešči grafiti "Stolp je terjal svoj davek".

Do takrat so se v stolpu zbirali alternativci, ki so si tu ustvarili pravo malo skupnost, ki je v poletnih mesecih štela tudi do 300 ljudi. Družili so se, brali knjige, risali in - plezali, navaja portal RBTH.

Eden izmed njih, študent medicine Alekasander Paljanov, je stolp plezal podnevi in ponoči ne glede na vremenske razmere. Oktobra 1998 se je ponoči povzpel vse do razgledne ploščadi in po nesreči stopil v prazno. Paljanovu v čast so domačini postavili spominsko ploščo z besedami "Stolp Aleksandra Paljanova. Osvojil ga je, stolp pa ga je za vedno vzel".

O tragičnem dogodku so leta 1999 posneli dokumentarni film, ki je postal zmagovalec ruskih TV-nagrad.

Do zadnjega upali na prenovo

Paljanov je bil najslavnejša žrtev stolpa, močno pa je v odmeval tudi dogodek iz 9. maja 2000, ko so se na stolp povzpela tri dekleta, da bi z razgledne ploščadi opazovala ognjemet ob dnevu zmage. Ena izmed njih je padla, pri tem pa potegnila s seboj še drugi dve. Prva je umrla, drugi dve sta po čudežu preživeli s poškodbami hrbtenice. Po tem dogodku so stolp zaprli.

Do pred kratkim so lokalne oblasti še vedno upale, da bi stolp, ki sicer vse od 90. let ni imel lastnika, lahko obnovili in so leta 2013 celo razpisale mednarodni natečaj za novo podobo in namembnost stavbe. Med predlogi? Svetilnik, cerkev in celo matični urad. A vse se je končalo pri denarju in nazadnje iz vsega skupaj ni bilo nič, stolp pa je od danes dalje le še spomin.

K. S.