Video: Sredi Beograda vesoljska ladja oziroma pojoča fontana

13. avgust 2017 ob 15:59

Beograd - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Zadnja pridobitev Beograda, ki je v preteklih mesecih postal veliko gradbišče, je pojoča fontana na trgu Slavija, ki že zabava vse mimoidoče.

Dobrih osemsto kvadratnih metrov velik glasbeni vodomet, ki ga Beograjčani razglašajo za največjega v jugovzhodni Evropi, je stal skoraj dva milijona evrov. Po besedah pristojnih se bo denar hitro povrnil, saj so mnenja, da bo fontana postala nova turistična atrakcija.

Na glasbenem programu je vse od domačih uspešnic in klasike do Michaela Jacksona. Za zdaj pa se lahko posluša in občuduje le od daleč, saj je to projekt, ki je le začetek obnove celotnega trga, prek katerega gre vsak dan 70 tisoč ljudi.

Na spletu so se zaradi fontane pojavile številne šale - predvsem o vesoljski ladji sredi Beograda, pozivi na kopanje, pa tudi protesti, češ da je mogoče podoben vodomet na spletu kupiti pol ceneje in da prebivalci potrebujejo pomembnejše stvari.

Gradnja fontane je potekala šest mesecev, voda pa se dvigne do 16 metrov visoko. Je pa zdaj treba obnoviti še preostanek trga, zato bodo fontano vsaj do sredine novembra zaprli. Bo pa sicer potem delovala tudi pozimi, saj nizke temperature niso ovira.

Po različnih delih mesta naj bi zraslo še več fontan, prebivalci pa kljub protestom prav veliko besede o novih projektih nimajo. "Vsekakor se Beograd spreminja, v zadnjem času silovito. A politiki odhajajo, stavbe in spomeniki, ki se gradijo v času njihovega vladanja - najnovejša zamisel je 120 metrov visok drog z ogromno srbsko zastavo v parku med Savo in Donavo -, ostajajo," je za TV Slovenija pojasnil predsednik srbske akademije arhitektov Bojan Kovačević.

P. B., Boštjan Anžin (TV Slovenija)